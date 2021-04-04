С 1 февраля по 31 марта «Медиалогия» насчитала в российских соцсетях 20,2 миллиона публикаций и комментариев с использованием матерных слов. Это на 10% больше, чем за тот же период годом ранее (18,3 миллиона).
В рамках исследования «Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке, упоминания которых считала в постах и комментариях пользователей соцсетей с использованием собственных алгоритмов. В подсчетах учитывался русскоязычный сегмент социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.
Больше всего мата было зафиксировано в комментариях пользователей под новостями о приговоре Алексею Навальному, росте цен на продукты и аномально холодной погоде.
Очевидно, что матерных публикаций и комментариев было ещё больше, ведь не учитывались посты в закрытых пабликах, а также те посты и комменты, которые были удалены модераторами или самими соцсетями за использование нецензурной лексики, как требует новое законодательство.
Напомним, что 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и удалять публикации с противоправным контентом, к которому теперь относятся нецензурные слова и выражения. Роскомнадзор считает соцсетью любой сайт с посещаемостью более 500 тысяч человек в сутки, пользователи которого могут размещать публикации, доступны для чтения и комментирования всем желающим.
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М. Е. Салтыков-Щедрин