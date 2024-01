Запущен музыкальный стриминг для собак

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Стартап One By One Music посетил выставку CES 2024 и представил одноимённый музыкальный сервис. Он предназначен для домашних животных, прежде всего для собак.Пользоваться сервисом One By One Music можно как бесплатно, так и по подписке. Достаточно открыть сайт и нажать на кнопку Play. Заиграет успокаивающая музыка без слов, сгенерированная искусственным интеллектом. В бесплатной версии сервиса доступно всего несколько минут музыки, а для разблокировки всего каталога нужно платить по 6 долларов 70 центов в месяц.Поскольку все треки созданы нейросетью, владельцы сервиса не платят отчисления музыкантам, и у них нет риска столкнуться с исками от правообладателей за использование пиратской музыки. В то же время они имеют возможность бесконечно расширять свой каталог по мере того как алгоритмы сочинят новые композиции.По словам представителей One By One Music, музыку стоит оставлять включённой, когда питомец находится один дома, а хозяева куда-нибудь уходят. Он якобы будет меньше стрессовать и скучать, и подтверждения этому есть — как показали эксперименты, собаки действительно успокаиваются в одиночестве и меньше скулят и лают, не портят мебель и обои и не грызут тапки.