Запущен музыкальный стриминг для собак

Александр
Стартап One By One Music посетил выставку CES 2024 и представил одноимённый музыкальный сервис. Он предназначен для домашних животных, прежде всего для собак.

Пользоваться сервисом One By One Music можно как бесплатно, так и по подписке. Достаточно открыть сайт и нажать на кнопку Play. Заиграет успокаивающая музыка без слов, сгенерированная искусственным интеллектом. В бесплатной версии сервиса доступно всего несколько минут музыки, а для разблокировки всего каталога нужно платить по 6 долларов 70 центов в месяц.



Поскольку все треки созданы нейросетью, владельцы сервиса не платят отчисления музыкантам, и у них нет риска столкнуться с исками от правообладателей за использование пиратской музыки. В то же время они имеют возможность бесконечно расширять свой каталог по мере того как алгоритмы сочинят новые композиции.

По словам представителей One By One Music, музыку стоит оставлять включённой, когда питомец находится один дома, а хозяева куда-нибудь уходят. Он якобы будет меньше стрессовать и скучать, и подтверждения этому есть — как показали эксперименты, собаки действительно успокаиваются в одиночестве и меньше скулят и лают, не портят мебель и обои и не грызут тапки.
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Комментарии

fly666666
+482
fly666666
Если мои собаки узнают, что я потратил 6,7$ на это, а не на колбасу для них, то откусят мне что-нибудь нужное
2 часа назад в 18:10
#
tellurian
+2916
tellurian fly666666
Может после прослушивания музыки они сами принесут колбасу вам и себе?😂🤣
час назад в 20:04
#
Влад Паламарчук
+39
Влад Паламарчук
Почему это стоит дороже музыкальянх стримингов в 3 раза?
2 часа назад в 19:00
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