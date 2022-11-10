Открылось новое такси от владельца «Ситимобил» — можно доехать хоть за 9 рублей

Компания, владеющая «Ситимобил», запустила новый сервис такси. Он не привязан к счетчику или тарифам в приложении.
Сервис получил название LuuLuu. В нем пассажир и водитель могут договориться о цене поездки напрямую. В момент заказа машины клиент выбирает один из четырех тарифов: легковой, грузовой, межгород и доставка. После выбора точки назначения на экране смартфона отобразится рекомендованная цена поездки, при этом пассажир может указать любую другую цифру — минимально 9 рублей.
Данные отправляются к водителю, который далее сам выбирает наиболее понравившийся ему заказ. Оплатить поездку можно на месте либо наличными, либо переводом с карты на карту. Сам LuuLuu не берет дополнительных комиссий.
Приложения уже можно найти в магазинах для iOS и Android.