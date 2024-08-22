Запущена бесплатная версия Midjourney для создания картинок. Работает бесплатно прямо в браузере

Александр


Разработчики нейросети Midjourney выкатили бесплатный вариант своего сервиса. Он не требует входа в Discord и работает независимо от него — на сайте midjourney.com.

Залогиниться на сайт можно с аккаунтом Google или Discord, после чего можно приступать к созданию картинок по текстовым запросам. Бесплатно можно сгенерировать не более 25 изображений, после чего придётся либо менять аккаунт, либо покупать подписку, которая стоит от 8 до 96 долларов в месяц.



На сайте доступно несколько дополнительных инструментов: создание похожих картинок, дорисовка, редактирование и тому подобное. Также можно посмотреть, какие картинки были сгенерированы по запросам других пользователей. Их можно лайкать и скачивать на своё устройство.

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