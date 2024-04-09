Запущена нейросеть YandexART для создания иллюстраций



Компания «Яндекс» открыла тестирование своей новой генеративной нейросети YandexART. Сервис традиционно работает на базе облачного сервиса Yandex Cloud.



Новый ИИ поможет создавать графические иллюстрации — рекламные баннеры, изображения для соцсетей, картинки для книг, дизайн-макеты и так далее. Сервис доступен бесплатно. Благодаря открытому API его можно встроить на сайт и пользователи ресурса смогут генерировать изображения сами. Как обычно, для этого потребуется лишь ввести текстовый запрос и выбрать один из предложенных вариантов изображения.







YandexART уже работает в «Шедевруме», «Браузере» и «Маркете», а теперь она запущена как отдельный продукт.