Запущена нейросеть YandexART для создания иллюстраций

Олег

YandexART


Компания «Яндекс» открыла тестирование своей новой генеративной нейросети YandexART. Сервис традиционно работает на базе облачного сервиса Yandex Cloud.

Новый ИИ поможет создавать графические иллюстрации — рекламные баннеры, изображения для соцсетей, картинки для книг, дизайн-макеты и так далее. Сервис доступен бесплатно. Благодаря открытому API его можно встроить на сайт и пользователи ресурса смогут генерировать изображения сами. Как обычно, для этого потребуется лишь ввести текстовый запрос и выбрать один из предложенных вариантов изображения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

YandexART уже работает в «Шедевруме», «Браузере» и «Маркете», а теперь она запущена как отдельный продукт. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Apple придумала нейросеть, которая заставит человечество забыть о ChatGPT и других аналогах
Нейросеть начала защищать пользователей «Яндекс Браузера»
Представлен YandexGPT 3 — новое поколение нейросетей «Яндекса»

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, почему намного выгоднее отказываться от заказов, чем выполнять их
Смартфоны Samsung Galaxy впервые обойдут iPhone по самому важному параметру
«Google Клавиатура» получила удобнейшее нововведение эксклюзивно для Android
Найден способ снизить цены на такси. Он устроит и таксистов, и пассажиров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии