Запущена сборка российского электрокара «Атом». Наконец-то забудем о «китайцах»?

Фото: КАМАРанее мы писали о проекте «Атом» от корпорации «КАМА». Это компактный городской электрокар, а в 2020 году блогерам даже позволили посмотреть на первый прототип «КАМА-1» — возможно, речь идет именно о нем. Прямо сейчас на конвеере в Москве завершена сборка первой машины и теперь линия готова к промышленному производству и серийной продаже.
На московском автозаводе завершена сборка первого электромобиля «Атом». Об этом пишет ТАСС.
Гендир АО «КАМА» Игорь Поваразднюк сообщил, что для участников раннего бронирования «Атомов» компания готовит особую лимитированную серию автомобилей с включенными пакетами и сервисами.
В сети не было доказательств, что «Атом» — это перелицованый китайский электрокар, поэтому вполне возможно машина получилась полностью российская. Точная дата поступления в продажу новинки пока не сообщается.