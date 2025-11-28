Top.Mail.Ru

Запущена сборка российского электрокара «Атом». Наконец-то забудем о «китайцах»?

Олег
Фото: КАМА
Фото: КАМА

На московском автозаводе завершена сборка первого электромобиля «Атом». Об этом пишет ТАСС.

Ранее мы писали о проекте «Атом» от корпорации «КАМА». Это компактный городской электрокар, а в 2020 году блогерам даже позволили посмотреть на первый прототип «КАМА-1» — возможно, речь идет именно о нем. Прямо сейчас на конвеере в Москве завершена сборка первой машины и теперь линия готова к промышленному производству и серийной продаже.

Гендир АО «КАМА» Игорь Поваразднюк сообщил, что для участников раннего бронирования «Атомов» компания готовит особую лимитированную серию автомобилей с включенными пакетами и сервисами.

В сети не было доказательств, что «Атом» — это перелицованый китайский электрокар, поэтому вполне возможно машина получилась полностью российская. Точная дата поступления в продажу новинки пока не сообщается. 

-1
Источник:
ТАСС
Комментарии

YABLOKOFON
+364
YABLOKOFON
Ё-мобиль 2.0
Сегодня в 12:23
#
kardigan
+4298
kardigan
Зверя в студию!
Сегодня в 12:40
#
tellurian
+2729
tellurian
В Росси идёт снижение продаж новых электромобилей.
В Москве точно. Зарядки все платные стали, льготы по проезду на платных трассах убрали.
Остались налог и парковка. Но для атома это не сильный аргумент :)
часов назад в 15:43
#