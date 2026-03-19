Власти сообщили, кто из жителей РФ сможет подключаться к 5G

Олег


Отечественный «Кузнечик» помешает россиянам в полной мере пользоваться 5G-сетями. Об этом пишут «Известия». 

Согласно источнику, проект приказа Минцифры РФ предусматривает подключение к сетям 5G только через отечественные криптоалгоритмы. Развертывание инфораструктуры сетей пятого поколения планируется на 2026 год, однако российским операторам связи предписано использовать для них отечественный алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»). Именно с его помощью смартфоны должны будут подключаться к вышкам. 

Иностранные алгоритмы SNOW (Европа), AES (США) и ZUC (Китай) можно будет применять лишь поначалу, а после 2032 года останется только «Кузнечик», и пользоваться 5G смогут только владельцы совместимых с ним смартфонов. Однако на текущий момент iPhone и Android-смартфоны зарубежных производителей не поддерживают NEA 7, и будут ли совместимы с ним в будущем — большой вопрос. После 2022 года Apple даже перестала сертифицировать VoLTE на новых моделях iPhone, так что надежда на интеграцию «Кузнечика» в iOS довольно слабая. 

Тем не менее, китайские производители смартфонов могут добавить поддержку NEA 7 для российских 5G-сетей; тогда у россиян появится еще одна причина перейти с iPhone на Android.
Источник:
Известия
Комментарии

Александр Ковтун
0
Александр Ковтун
Задолбали уже фантазеры-запретители! Ведь на все эти ограничения деньги немалые из бюджета вымываются, нет?! А толку? Так не толк важен, а ресурсы оприходованные... Вот только кем и куда???
51 минуту назад
#