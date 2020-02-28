





Сети связи пятого поколения появятся в России с задержкой. Об этом сообщила директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур.5G должен был появиться в десяти российских городах-миллионниках в 2022 году, но теперь срок запуска коммерческих сетей отодвинут на 2024 год. По словам Мамчур, это связано вопросами выделения частот операторам, а также перспективами использования отечественного оборудования вместо закупаемого в других странах.В национальной программе «Цифровая экономика» указано, что к 2022 году в десяти крупнейших городах России должны быть запущены общедоступные сети 5G. При этом госкомиссия по радиочастотам решала отказаться от аукционов, где частоты 5G разыгрывают между операторами связи и не выдаёт операторам частоты 3,4-3,8 ГГц, в котором 5G развивается в других странах, обосновывая это тем, что данный диапазон используется военными.