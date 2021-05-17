Apple опубликовала тизер в официальном приложении «Музыка», который подтверждает скорый запуск обновленного музыкального стриминга. Ресурс PhoneArena поделился подробностями о его условиях и преимуществах.
В официальном приложении Apple Music был замечен тизер, состоящий из логотипа сервиса и слогана «Готовьтесь — музыка скоро изменится навсегда». По нажатию на тизер он «оживает» и показывает 15-секундную анимацию с логотипом Apple Music. Это можно считать подтверждением запуска музыкально сервиса высокого качества от Apple, о котором уже было немало слухов. К слову, предполагается, что его анонсируют вместе с долгожданными наушниками AirPods 3-го поколения.
PhoneArena рассказывает, что, скорее всего, в Apple Music Hi-Fi (точное название пока неизвестно) будет три или четыре различных варианта качества звука: экономный, высокое качество, Hi-Fi и Hi-Fi HD. Разница между ними будет ощутимой — например, 10Гб дискового пространства вместят около 3000 треков в высоком качестве, 1000 в режиме Hi-Fi и всего 200 штук в Hi-Fi HD. Соответственно, потоковая передача станет тяжелее — один и тот же 3-минутный трек в экономном качестве потратит 1,5Мб трафика, тогда как высокое качество потребует около 6Мб, режим Hi-Fi возьмет 36Мб, а Hi-Fi HD — примерно 145Мб. На данный момент «яблочный» стриминг-сервис передает музыку с максимальным битрейтом до 256Кбит/с.
Apple не станет первой, а всего лишь догонит другие стриминг-платформы после релиза Music Hi-Fi. Например, Tidal уже предоставляет Hi-Fi-качество, при этом не увеличивая цену, а Spotify предоставляет то же самое за доплату. Что касается ценника на Apple Music Hi-Fi — аналитики ожидают, что он останется неизменным. Напомним, сейчас сервис стоит $9,99/мес в США и 169р/мес в России.
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