



The Verge написал о видеосервисе Quibi. Инновационность его модели заключается в том, что он вещает видео сразу в двух ориентациях: ландшафтной и портретной.



Quibi моментально адаптирует изображение при смене ориентации экрана в зависимости от того, как пользователь держит устройство. Видео не приостанавливается, никаких артефактов в изображении и звуке не взникает. Это достигается тем, что на устройство изначально подаётся два видеопотока и один звуковой поток. Отрицательный момент — потребление трафика в среднем на 20% выше, чем в случае с YouTube, Netflix и прочими потоковыми сервисами.







Quibi использует технологии искусственного интеллекта для того, чтобы определить, какую часть изображения показать в портретном положении экрана. Это довольно сложная задача, ведь фильмы и сериалы обычно снимаются с кинематографическим соотношением сторон (21:9), а при повороте экрана на 90 градусов необходимо фокусироваться только на основном объекте (например, человеке, который говорит в данный момент). При этом смена фокусировки требует моментального изменения в раскадровке изображения.







Очевидно, что Quibi ориентирован только на пользователей мобильных устройств, которые привыкли держать смартфон в руках вертикально. К этому их приучил Instagram, TikTok и другие сервисы, пользователи которых выкладывают короткие вертикальные видео. Даже на YouTube доступна адаптация таких роликов — с недавних пор они растягиваются во весь экран в портретной ориентации. Другое дело, что фильмы и сериалы требуют большей концентрации, и их гораздо комфортнее смотреть со стандартным соотношением сторон. В процессе просмотра таких видео пользователь вряд ли будет часто менять ориентацию экрана.



Quibi работает только в США, но не исключено, что российские сервисы тоже заинтересуются технологии, которые позволяют адаптированно кадрировать изображение в зависимости от ориентации экрана устройства.







