Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Запустить баннер на главной странице «Авито» можно через рекламный кабинет

Александр


Запустить самый заметный формат на «Авито» — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет «Авито Рекламы». Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения «Авито» на всех устройствах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Раньше баннер на главной странице «Авито» размещали через заявку в отдел продаж. Появление наиболее охватного формата в рекламном кабинете ускоряет процесс запуска кампании, а также позволяет рекламодателям самостоятельно управлять ее настройками. После выбора таргетингов, модели оплаты, а также обязательной модерации, бренды сразу начинают привлекать внимание многомиллионной аудитории площадки к продукции. Рекламировать можно как внешние сайты бизнесов, так и магазины внутри «Авито».
 
Для настройки рекламы в кабинете необходимо выбрать тип кампании «Текст, изображения», далее — формат «Баннер на главной». После этого останется задать бюджет, частоту показов и загрузить креативы.

«При развитии „Авито Рекламы“ мы делаем большую ставку на автоматизацию кабинета. Возможность запустить кампанию с самым охватным форматом в короткие сроки, а также гибко управлять ее настройками, позволяет брендам быстрее получать необходимые результаты.

Мы видим, что популярность баннера на главной странице „Авито“ среди рекламодателей растет. Количество брендов, которые используют его в кампаниях выросло на 119% месяц к месяцу», — комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Охватить максимально целевую аудиторию помогут таргетинги: рекламу увидят не все пользователи площадки, а только те, кто вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Запускать кампании можно с оплатой по СPM — за тысячу видимых показов баннера. 
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии