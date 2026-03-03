Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Зарубежные банки начали активно блокировать счета граждан РФ

Олег


В Германии фиксируется всплеск блокировок счетов россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на посольство РФ. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, это началось после решения Евросоюза включить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. При этом для граждан РФ с 2022 года там уже действуют ограничения в 100 тысяч евро на объем депозитов. На исключения могли рассчитывать обладатели вида на жительство Германии, но теперь даже им приходится доказывать право пользоваться счетом. 

«Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ», — посольство РФ. 

«Максимально короткий срок» — это в среднем 3-4 недели на подтверждение, после чего банк может ограничить доступ к средствам и картам. В частности, известно о фактах закрытия счета россиянам со стороны банков Vivid и Revolut. 
0
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Wildberries запустил кэшбэк, который заставит вас отказаться от привычных банков
Новые правила начисления бонусных баллов «Спасибо» в «Сбербанке»: за что теперь не дают кэшбэк
Банки начнут без конца вам названивать из-за нового закона

Рекомендации

Рекомендации

Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии