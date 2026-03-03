Зарубежные банки начали активно блокировать счета граждан РФ

В Германии фиксируется всплеск блокировок счетов россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на посольство РФ.
«Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ», — посольство РФ.
«Максимально короткий срок» — это в среднем 3-4 недели на подтверждение, после чего банк может ограничить доступ к средствам и картам. В частности, известно о фактах закрытия счета россиянам со стороны банков Vivid и Revolut.