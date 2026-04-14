Зарубежные товары подорожают на 30% из-за новых правил таможни РФ

Таможенные органы РФ начали начислять пошлину на товары, ввозимые из стран ЕАЭС. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, до сих пор продукция, приобретенная на территории стран союза не облагалась таможенными сборами, но теперь таможня начала начислять повышенную пошлину. Изменения коснулись товаров, которые ввозятся из ЕАЭС, но произведены были в «недружественных» России странах — они включены в перечень постановления правительства от 7 декабря 2022 года.Сообщается, что повышенные ставки будут действовать до конца 2027 года и варьируются от 15% до 50% в зависимости от вида товара (при базовой пошлине в 6,5%). Некоторые компании в РФ уже вынуждены сокращать свой ассортимент, а в перспективе эксперты, опрошенные «Коммерсантом», ожидают рост цен в среднем на 10-15%, а в отдельных сегментах до 30%. Причем быстрее всего это коснется товаров на маркетплейсах.