Зарубежные товары подорожают на 30% из-за новых правил таможни РФ

Олег

Фото: Grok

Таможенные органы РФ начали начислять пошлину на товары, ввозимые из стран ЕАЭС. Об этом пишет Forbes. 

Согласно источнику, до сих пор продукция, приобретенная на территории стран союза не облагалась таможенными сборами, но теперь таможня начала начислять повышенную пошлину. Изменения коснулись товаров, которые ввозятся из ЕАЭС, но произведены были в «недружественных» России странах — они включены в перечень постановления правительства от 7 декабря 2022 года. 

Сообщается, что повышенные ставки будут действовать до конца 2027 года и варьируются от 15% до 50% в зависимости от вида товара (при базовой пошлине в 6,5%). Некоторые компании в РФ уже вынуждены сокращать свой ассортимент, а в перспективе эксперты, опрошенные «Коммерсантом», ожидают рост цен в среднем на 10-15%, а в отдельных сегментах до 30%. Причем быстрее всего это коснется товаров на маркетплейсах. 
-3
Источник:
Forbes
Комментарии (6)

Anatoly076
+378
Anatoly076
Ну вот, нормально же общались?! 😊 И параллельный типа даже был. Но вот деньги стали нужнее, с такими то конскими единоразовыми выплатами и льготами на ровном месте (от освобождения от налогов и квартплаты, до выдачи земель и назначения на рабочие места предприятий). Только мы же все понимаем за чей счет надо освободить? Управляйте и казна от этого есть меньше не станет.

Уже и автопром по щипали, и квартиры с перекупами, с арендодателями квартир, электронику, теперь и до мелочевки добрались…
14 апреля 2026 в 10:29
+244
Gabriel Anatoly076
Нет это не из-за денег.
Если бы хотели больше денег, ввели бы пошлины с коридором 2-10%, а так собираемость упадет в течении полугода, ну в моменте ( месяц) сборы скаканут, а потом пойдут по нисходящей.
Это выглядит как перенаправление логистических потоков .
Точками входа будут Китай, Индия.
А так по сути на серый импорт это не повлияет, он как шел мимо таможни так и будет идти.
Forbes на данный момент это практически бульварный листок, хотя когда-то было авторитетным изданием.
14 апреля 2026 в 12:58
+244
Gabriel Anatoly076
К стати это дело в виде доначисления идет с 2025 года, в основном шмотки, колготки , крема)))
14 апреля 2026 в 13:03
YABLOKOFON
+492
YABLOKOFON
В запретоштрафоналогосверхдержаве все стабильно
14 апреля 2026 в 11:13
+4836
Carter_Mayers
Никак жлобы государственные не нажрутся, могли бы вообще за воздух деньги брали. Всё равно не смогут компенсировать все свои потери от санкций и всю недвигу и бабло которое у клоунов этих забрали что они увели непосильным трудом. Думают на Яндекс со Сбербом все прыгнут или на шлак китайский какой, ага вот хрен вам
14 апреля 2026 в 15:38
Ъ Ъ
+8
Ъ Ъ
Меня ща таможня на шишке крутит за копеечный телефон (25 тр) с Алика. Какие ещё страны ЕАЭС? Бегаю то туда, то сюда, и до оплаты пошлины ещё даже дело не дошло! Когда это кончится я не ябу.
15 апреля 2026 в 00:23
