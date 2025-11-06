Top.Mail.Ru

Зарядились на ремонт: в Гатчине смартфон спалил квартиру дотла

Фото: МЧС России

Чудом обошлось без жертв.

Сегодня, 6 ноября в Гатчинском районе Ленинградской области было жарко. Жилую квартиру на пятом этаже охватило огнем. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 25 жителей дома. Еще двое оказались буквально в эпицентре возгорания, но благодаря слаженным действиям МЧС никто не пострадал. На борьбу с бедствием было брошено две единицы техники и десять сотрудников службы спасения.

Фото: МЧС России

Как выяснилось, жители квартиры оставили смартфон на зарядке. Судя по всему, гаджет или зарядник были неисправны, что стало причиной возгорания. Специалисты в очередной раз напомнили: использовать неоригинальные зарядные аксессуары, а также оставлять без присмотра подключенные к сети устройства — небезопасно.

Впрочем, случаются моменты, которые не предугадать. Ранее мы рассказывали, как смартфон вспыхнул прямо в руках владельца. При этом устройство даже не подключали к розетке.
