Зарядились на ремонт: в Гатчине смартфон спалил квартиру дотла

Фото: МЧС России
Чудом обошлось без жертв.
Фото: МЧС России
Как выяснилось, жители квартиры оставили смартфон на зарядке. Судя по всему, гаджет или зарядник были неисправны, что стало причиной возгорания. Специалисты в очередной раз напомнили: использовать неоригинальные зарядные аксессуары, а также оставлять без присмотра подключенные к сети устройства — небезопасно.
Впрочем, случаются моменты, которые не предугадать. Ранее мы рассказывали, как смартфон вспыхнул прямо в руках владельца. При этом устройство даже не подключали к розетке.