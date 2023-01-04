Зарядка Apple MagSafe появится на Android-смартфонах



Следующий стандарт беспроводной зарядки Qi будет включать совместимость с Apple MagSafe. Об этом сообщает SamMobile.



Согласно источнику, объединение Wireless Power Consorcium, которое управляет разработкой стандарта беспроводной зарядки типа Qi, представило её второе поколение — Qi2. Анонс состоялся на выставке CES 2023. Самое любопытное в новом стандарте — совместимость с технологией Apple MagSafe, суть которой состоит в магнитном креплении девайса к поверхности зарядного устройства для максимальной эффективности процесса зарядки. Магниты фиксируют катушки Qi идеально друг над другом, благодаря чему потери при зарядке становятся минимальными.



Включение поддержки Apple MagSafe в стандарт Qi2 означает, что в грядущих моделях Android-смартфонов появится совместимость с «яблочными» беспроводными зарядным устройствами, а сама зарядка будет такой же эффективной, как на iPhone 12 и новее. Кроме того, Qi2 появится также в беспроводных наушниках и других аксессуарах, использующих этот стандарт.



Wireless Power Consorcium заявляет, что работало совместно с Apple для реализации MagSafe в Qi2. Сертифицированные WPC девайсы и зарядные устройства с Qi2 по умолчанию обеспечат беспроводную зарядку мощностью 15 Ватт, а в будущем даже выше. Первые устройства с Qi2 появятся на рынке ближе к концу 2023 года.

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