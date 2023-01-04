iPhone Android MagSafe CES 2023

Зарядка Apple MagSafe появится на Android-смартфонах

Олег

MagSafe


Следующий стандарт беспроводной зарядки Qi будет включать совместимость с Apple MagSafe. Об этом сообщает SamMobile.

Согласно источнику, объединение Wireless Power Consorcium, которое управляет разработкой стандарта беспроводной зарядки типа Qi, представило её второе поколение — Qi2. Анонс состоялся на выставке CES 2023. Самое любопытное в новом стандарте — совместимость с технологией Apple MagSafe, суть которой состоит в магнитном креплении девайса к поверхности зарядного устройства для максимальной эффективности процесса зарядки. Магниты фиксируют катушки Qi идеально друг над другом, благодаря чему потери при зарядке становятся минимальными.

Включение поддержки Apple MagSafe в стандарт Qi2 означает, что в грядущих моделях Android-смартфонов появится совместимость с «яблочными» беспроводными зарядным устройствами, а сама зарядка будет такой же эффективной, как на iPhone 12 и новее. Кроме того, Qi2 появится также в беспроводных наушниках и других аксессуарах, использующих этот стандарт.

Wireless Power Consorcium заявляет, что работало совместно с Apple для реализации MagSafe в Qi2. Сертифицированные WPC девайсы и зарядные устройства с Qi2 по умолчанию обеспечат беспроводную зарядку мощностью 15 Ватт, а в будущем даже выше. Первые устройства с Qi2 появятся на рынке ближе к концу 2023 года. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

+4149
Gabriel
О, это значит появится куча недорогих, но вполне совместимых зарядок.
Ну а для Эппл это конечно же одно расстройство и убытки.
4 января 2023 в 18:01
#
+62
UpGrade Gabriel
Если бы apple это было бы невыгодно, они бы не согласились.
4 января 2023 в 18:52
#
+520
Paspartu Gabriel
Сейчас их тоже куча
4 января 2023 в 19:28
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