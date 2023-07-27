Зарядный футляр от AirPods Pro с портом USB-C теперь может распечатать каждый
Фархад Усманов —
Инженер-робототехник Кен Пиллонел, ранее создавший первый в мире модифицированный iPhone с портом USB-C, разработал уникальный кейс для AirPods Pro, который можно распечатать на 3D-принтере.
Опираясь на собственный опыт в предыдущих проектах, Пиллонел решил разобрать зарядный футляр от AirPods Pro, чтобы тщательного смоделировать каждую отдельную часть устройства. Затем он слегка изменил конструкцию некоторых элементов, чтобы кейс было легко собрать и разобрать при необходимости. В отличие от Apple, он обошёлся без клея, но в его корпусе используются винты.
Работа Пиллонела заслуживает похвалы, поскольку такая конструкция позволяет отремонтировать футляр любых AirPods Pro или заменить в нём батарею. Инструкции по получению файлов для печати на 3D-принтере есть в ролике.
Нужно всего лишь зарегистрировать бесплатный аккаунт в Proton по ссылке proton.me/ken и написать с него письмо на адрес kens_secret_files@proton.me. Вы моментально получите автоматический ответ с необходимыми файлами.
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