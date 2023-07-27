Зарядный футляр от AirPods Pro с портом USB-C теперь может распечатать каждый

Фархад
AirPods Pro

Инженер-робототехник Кен Пиллонел, ранее создавший первый в мире модифицированный iPhone с портом USB-C, разработал уникальный кейс для AirPods Pro, который можно распечатать на 3D-принтере.

Опираясь на собственный опыт в предыдущих проектах, Пиллонел решил разобрать зарядный футляр от AirPods Pro, чтобы тщательного смоделировать каждую отдельную часть устройства. Затем он слегка изменил конструкцию некоторых элементов, чтобы кейс было легко собрать и разобрать при необходимости. В отличие от Apple, он обошёлся без клея, но в его корпусе используются винты.



Работа Пиллонела заслуживает похвалы, поскольку такая конструкция позволяет отремонтировать футляр любых AirPods Pro или заменить в нём батарею. Инструкции по получению файлов для печати на 3D-принтере есть в ролике.

Нужно всего лишь зарегистрировать бесплатный аккаунт в Proton по ссылке proton.me/ken и написать с него письмо на адрес kens_secret_files@proton.me. Вы моментально получите автоматический ответ с необходимыми файлами.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Ken Pillonel
Cсылки по теме:
Как навести порядок во вкладках Safari на macOS и iOS. Создаём отдельные группы для работы и развлечений
Названа ещё одна причина для покупки iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Из-за этого пострадали многие Android-смартфоны
Раскрыты цены на iPhone 15 Pro Max, и они шокируют

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет
Samsung внезапно прокачала камеры в старых смартфонах. Даже iPhone 14 Pro так не умеет снимать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3114
kardigan
Поменять батарею самостоятельно?! Не, apple это не потерпит. Гораздо экологичнее выкинуть старый и купить новый , как единственно правильный вариант для всякой уважающей себя карпорации.
2 часа назад в 12:09
#
ivc05
0
ivc05
Ну не распечатать так, как показано на рендере. Принтер так не печатает, будет выглядеть как лютейший колхоз.
час назад в 12:48
#
+4233
Gabriel
Сейчас для всего есть зарядный футляр, даже для бритвы)
час назад в 12:51
#