Информация — самое ценное, что есть в современном мире. У любого из нас есть множество фотографий, видео, документов и других ценных файлов, которые нам хотелось бы сохранить на долгие годы, а их утеря нас очень бы расстроила.
Помочь в сохранении этих файлов может специализированный софт, который по расписанию создаёт бэкап, а в случае сбоев может восстановить все данные, будто они никуда не исчезали. Интернет-магазин BZFuture как раз проводит распродажу такого софта за полцены, а в нагрузку бесплатно предоставляет ключ для пожизненной активации Windows 10 Pro.
Лучший софт для бэкапа на распродаже BZFuture:
🔥 AOMEI Backupper Professional 5.6 Edition + OEM-ключ Windows 10 Pro — 25,51 $ / 1634,35 руб.
🔥 AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition + OEM-ключ Windows 10 Pro — 19,70 $ / 1261,89 руб.
🔥 MiniTool ShadowMaker Pro 3.1 Standard + OEM-ключ Windows 10 Pro — 22,11 $ / 1416,21 руб.
🔥 MiniTool Power Data Recovery Personal Standard + OEM-ключ Windows 10 Pro — 39,75 $ / 2546,22 руб.
Мы протестировали несколько программ и можем порекомендовать вам AOMEI Backupper Professional. Это максимально универсальный софт, который обладает несколькими полезными возможностями:
- Бэкап и синхронизация выбранной папки
- Бэкап и синхронизация выбранного накопителя
- Бэкап выбранного раздела на диске
- Клонирование операционной системы
- Клонирование диска целиком
Как активировать AOMEI Backupper Professional?
Перейдите на промо-страницу BZFuture, выберите нужную вам программу (например, AOMEI Backupper Professional) и нажмите «Купить сейчас».
Залогиньтесь с помощью Google или Facebook и заполните поля в профиле, если ранее вы не были зарегистрированы на сайте BZFuture.
В корзину добавится выбранная программа и бесплатный OEM-ключ Windows 10 Pro.
Оплатите заказ с помощью PayPal, банковской карты или любой из предложенных платёжных систем.
Через несколько минут на вашу электронную почту придёт подтверждение заказа. Зайдите в раздел покупок на сайте — там вы найдёте купленные ключи для активации.
Скачайте AOMEI Backupper Professional с официального сайта разработчика.
Установите программу, запустите её и нажмите Register в нижней части окна. В появившемся поле укажите ключ активации — программа будет активирована, и вы сможете пользоваться всеми её возможностями без ограничений.
Ключ для AOMEI Backupper Professional пожизненный, все дальнейшие обновления этой программы вы сможете устанавливать бесплатно. Кроме того, как уже говорилось, при покупке любого софта на промо-странице BZFuture вы получаете бесплатно ключ для активации Windows 10 Pro.
Лучшие антивирусы на распродаже BZFuture:
🔥 McAfee Antivirus для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro — 1072 руб.
🔥 Avira Antivirus Pro для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro — 1106 руб.
🔥 ESET Internet Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro — 1823 руб.
🔥 Avast Premium Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro — 1561 руб.
BZFuture также проводит распродажу камеры наблюдения Wacycam+ Outdoor Wifi Camera. Она обладает рядом полезных возможностей:
- Видео с разрешением Full HD
- Панорамный охват изображения
- Запись звука
- Режим ночного видения с цветным изображением
- Защита от дождя по стандарту IP66
- Запись видео на карту памяти или в облачное хранилище
- Просмотр живой трансляции или записи в приложении
- Дистанционное управление со смартфона
- Цифровой зум
- Датчик движения с уведомлением на смартфоне
Эту камеру можно устанавливать как в помещениях, так и на улице. Она может работать локально, записывая видео на карту памяти или через Wi-Fi, передавая поток видео в облачное хранилище или на смартфон, в котором можно в режиме реального времени следить за происходящим. Нет необходимости стирать видео с карты памяти — запись ведётся по кругу, а новые файлы перезаписывают старые.
Одна из уникальных возможностей — интеллектуальный ночной режим, при котором захватывается цветное изображение. Эта камера также обладает поддержкой двухстороннего звука — вы можете слышать то, что захватывает её микрофон, или через мобильное приложение дистанционно общаться с людьми в том помещении, где она установлена.
По промокоду iGuides18 можно получить скидку 18% на покупку Wacycam+ Outdoor Wifi Camera. Таким образом камера обойдётся вам всего в 52 доллара, включая доставку.
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