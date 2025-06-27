Защитные стёкла для iPhone 17 Air раскрыли важное изменение в дизайне

Фархад

Air

Пока Apple только готовится к презентации новых смартфонов, китайцы уже вовсю штампуют чехлы и защитные стёкла. Последние уже засветились на фотографиях, раскрывая необычное свойство сверхтонкой модели iPhone 17 Air.

Снимком поделился инсайдер под ником Majin Bu. Обратите внимание, что фронтальная камера iPhone 17 Air расположена слева от Dynamic Island, а не справа, как во всех остальных моделях iPhone.

Air

Пока неясно, почему Apple планирует это изменение только в iPhone 17 Air. Возможно, сверхтонкая конструкция устройства заставила инженеров переместить некоторые внутренние компоненты, связанные с фронтальной камерой и Face ID. Ожидается, что Air станет самым тонким iPhone из когда-либо выпущенных, а его толщина составит всего 5,5 мм. По слухам, все четыре модели iPhone 17 получат селфи-камеру на 24 Мп.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Скорее всего, Apple представит серию iPhone 17 в сентябре, а уже позже мы узнаем причины такого расположения камеры.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Когда выйдут AirPods Max 2 и чем они смогут удивить?
В iPadOS 26 появились 4 новых приложения. Для чего они нужны?
Просто безобразие: вот как может выглядеть iPhone 18 Pro с вырезом в углу

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?
Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее
Главная функция One UI 7 не дошла до старых флагманов Samsung

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии