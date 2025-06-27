Защитные стёкла для iPhone 17 Air раскрыли важное изменение в дизайне







Пока Apple только готовится к презентации новых смартфонов, китайцы уже вовсю штампуют чехлы и защитные стёкла. Последние уже засветились на фотографиях, раскрывая необычное свойство сверхтонкой модели



Снимком поделился инсайдер под ником Majin Bu. Обратите внимание, что фронтальная камера iPhone 17 Air расположена слева от Dynamic Island, а не справа, как во всех остальных моделях iPhone.

Пока Apple только готовится к презентации новых смартфонов, китайцы уже вовсю штампуют чехлы и защитные стёкла. Последние уже засветились на фотографиях, раскрывая необычное свойство сверхтонкой модели iPhone 17 Air Снимком поделился инсайдер под ником Majin Bu. Обратите внимание, что фронтальная камера iPhone 17 Air расположена слева от Dynamic Island, а не справа, как во всех остальных моделях iPhone.





Пока неясно, почему Apple планирует это изменение только в iPhone 17 Air. Возможно, сверхтонкая конструкция устройства заставила инженеров переместить некоторые внутренние компоненты, связанные с фронтальной камерой и Face ID. Ожидается, что Air станет самым тонким iPhone из когда-либо выпущенных, а его толщина составит всего 5,5 мм. По слухам, все четыре модели iPhone 17 получат селфи-камеру на 24 Мп. Пока неясно, почему Apple планирует это изменение только в iPhone 17 Air. Возможно, сверхтонкая конструкция устройства заставила инженеров переместить некоторые внутренние компоненты, связанные с фронтальной камерой и Face ID. Ожидается, что Air станет самым тонким iPhone из когда-либо выпущенных, а его толщина составит всего 5,5 мм. По слухам, все четыре модели iPhone 17 получат селфи-камеру на 24 Мп. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Скорее всего, Apple представит серию iPhone 17 в сентябре, а уже позже мы узнаем причины такого расположения камеры.