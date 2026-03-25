Зато без слежки: Apple упакует частичку Google Gemini в Siri

Отраслевые инсайдеры поделились информацией, что Apple получила полный доступ к Gemini для настройки модели под Siri и другие функции ИИ. По сути, Google предоставила Apple полный доступ к модели Gemini в своих собственных центрах обработки данных, а создатель iPhone может использовать этот доступ для дистилляции, или создания более компактных моделей под конкретные задачи.

Проще говоря, теперь Apple может разрабатывать модели ИИ, которые будут работать на iPhone, Mac, iPad и других устройствах без подключения к интернету. При этом ИИ Apple будет обращаться к основной модели Gemini для выполнения ряда задач, обеспечивающих высококачественные результаты, с подробным описанием процесса рассуждений. А полученные от Gemini ответы серверы могут использовать для обучения более компактных и дешевых моделей. Благодаря этому процессу более компактные модели могут изучить внутренние вычисления, используемые ИИ Google, создавая эффективные модели, которые обладают производительностью, аналогичной Gemini, но требуют меньше вычислительной мощности.Самое интересно, что Apple также может редактировать Gemini по мере необходимости, чтобы убедиться, что он отвечает на запросы так, как этого хочет сама Apple. Единственный нюанс: Apple сталкивается с некоторыми проблемами, поскольку Gemini был настроен для чат-ботов и приложений для программирования, что не всегда соответствует потребностям производителя iPhone.Ожидается, что Apple переведёт Siri на модели Google Gemini и добавит функцию чат-бота в iOS 27. При этом команда Apple Foundation Models все еще работает над моделями искусственного интеллекта Apple, которые отличаются от моделей Gemini.