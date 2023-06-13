Между Москвой и Питером начинают ездить беспилотные «КамАЗы»

Олег

Камаз

Минтранс РФ анонсировал промышленный запуск беспилотного маршрута для грузовиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, первой в стране трассой для движения грузовых беспилотных авто станет M11 «Москва — Санкт-Петербург». Движение стартует 14 июня, в нем примут участие машины, прошедшие оценку соответствия ФГУП НАМИ. На текущий момент её прошли только «КамАЗы» — модели 54901 и 54907, но в перспективе к ним присоединятся грузовики «Сберавтотеха».

Камаз

Камаз

Первые беспилотные «КамАЗы» привезут груз из Питера в Москву. Сейчас речь идет о транспорте четвертого поколения, то есть в кабине грузовика будет находиться водитель для подстраховки. Кроме того, машина оснащена системой фиксации нарушений ПДД с обзорностью 360 градусов, так что опасаться беспилотников не стоит — другим водителям на дороге ничего не грозит. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+557
franzisonfire
Вот это пострашнее такси без водителя)
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