Между Москвой и Питером начинают ездить беспилотные «КамАЗы»

Минтранс РФ анонсировал промышленный запуск беспилотного маршрута для грузовиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, первой в стране трассой для движения грузовых беспилотных авто станет M11 «Москва — Санкт-Петербург». Движение стартует 14 июня, в нем примут участие машины, прошедшие оценку соответствия ФГУП НАМИ. На текущий момент её прошли только «КамАЗы» — модели 54901 и 54907, но в перспективе к ним присоединятся грузовики «Сберавтотеха».Первые беспилотные «КамАЗы» привезут груз из Питера в Москву. Сейчас речь идет о транспорте четвертого поколения, то есть в кабине грузовика будет находиться водитель для подстраховки. Кроме того, машина оснащена системой фиксации нарушений ПДД с обзорностью 360 градусов, так что опасаться беспилотников не стоит — другим водителям на дороге ничего не грозит.