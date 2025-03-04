«Завтра точно будет!». Гурман назвал точную дату выхода нового MacBook Air

После вчерашнего поста Тима Кука в Х с намёком на анонс «воздушного» девайса на этой неделе, многие ждали выхода MacBook Air. Однако Apple выпустила обновлённый iPad Air. Но есть и хорошие новости — ноутбуки «будут завтра».
По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует анонсировать давно ожидаемый MacBook Air с чипом M4 завтра, в среду, 5 марта. Скорее всего, анонс будет в виде пресс-релиза в 17:00 по московскому времени. Вполне вероятно, что Apple выпустит ещё какие-нибудь аксессуары или девайсы по типу Apple TV или HomePod.
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