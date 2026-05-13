Здесь — всё, что нужно знать про Android 17

На этой неделе компания Google представила новую версию своей мобильной операционной системы — Android 17. Ключевым отличием этого апдейта от предыдущих версий стал акцент на искусственный интеллект, который теперь пронизывает практически все аспекты системы. Google позиционирует новый Android как интеллектуальную ОС, способную автоматизировать рутинные задачи, адаптироваться под поведение пользователя и обеспечивать плавное взаимодействие устройств.
Центральным нововведением Android 17 стал пакет Gemini Intelligence, объединяющий лучшие функции генеративного ИИ на самых продвинутых устройствах. Среди ключевых инструментов — функция Rambler в клавиатуре Gboard: улучшенный голосовой ввод, который в реальном времени удаляет из текста слова-паразиты («э-э», «а-а»), автоматически исправляет ошибки и даже понимает смешанный ввод на разных языках.
Функция Create My Widget позволяет пользователям создавать персонализированные виджеты на рабочем столе с помощью естественного языка: достаточно описать желаемый блок, и Gemini самостоятельно извлечёт нужные данные из Gmail, календаря и других приложений.
Android 17 также получил возможность контекстной автоматизации задач: Gemini видит список покупок в заметках и сам собирает корзину для доставки, а по фото туристического буклета подбирает похожие туры.
Забота о пользователях
Большое внимание уделено контролю за «цифровым благополучием» пользователей. Функция Pause Point при попытке открыть приложения, заранее отмеченные как «отвлекающие», добавляет 10-секундную задержку, предлагает сделать глубокий вдох или перейти к более продуктивным задачам. Задача в том, чтобы пользователь задумался на том, осознанно он запустил приложение или сделал это на автомате.
Для блогеров
Ещё одна новинка — Screen Reactions, это встроенный инструмент для создателей контента, позволяющий одновременно записывать видео с экрана и с фронтальной камеры, накладывая изображение автора поверх происходящего на дисплее.
Обмен файлами
Что касается кроссплатформенного взаимодействия, Android 17 значительно расширяет поддержку Quick Share: обмен файлами с iPhone теперь возможен через генерацию специального QR-кода, а партнёрство с Xiaomi, Honor, OnePlus, Oppo и Vivo делает AirDrop-совместимость массовой.
Безопасность
В Android 17 появится усиленная система безопасности. Обновление добавит защиту от мошеннических звонков: система распознаёт вызовы с подменных номеров и автоматически блокирует или прерывает их. В случае потери или кражи устройства Find Hub потребует биометрическую аутентификацию, а при активации режима потери скроет быстрые настройки и заблокирует подключение к новым сетям Wi-Fi. Также появится функция Live Threat Detection, которая с помощью локального ИИ в реальном времени отслеживает подозрительную активность приложений, и Safer Dynamic Code Loading, не позволяющий загружать динамический код из незащищённых источников.
Новый дизайн
Дизайн операционной системы претерпел переосмысление, коснувшееся эмоциональной составляющей. Компания переработала набор из более чем 4000 эмодзи, представив трёхмерную стилистику Noto 3D с более детализированными текстурами и объёмом.
Android Auto
Что касается автомобильной интеграции, Android Auto получил настраиваемые виджеты для домашнего экрана, возможность просмотра видео в разрешении Full HD при 60 кадрах в секунду (доступно только на парковке), а также модернизированную навигацию с улучшенным отображением полос движения и объёмными картами. Отдельно стоит отметить, что все перечисленные ИИ-функции являются опциональными: пользователи, не желающие использовать искусственный интеллект, могут отключить его в системных настройках или никогда не взаимодействовать с ним.
Как установить
Очевидно, что с выпуском Android 17 компания Google старательно превращает свою ОС из мобильной платформы в интеллектуального помощника, способного предвосхищать желания пользователя. Релиз стабильной сборки запланирован на лето 2026 года, первыми её получат смартфоны Google Pixel, а затем и устройства других производителей. Весной и летом будет выпущено несколько бета-сборок для разработчиков техногик-энтузиастов, желающих первыми опробовать все новые функции. Для получения пробных сборок нужно зарегистрироваться в программе бета-теста на сайте Google.