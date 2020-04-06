



На текущий момент более 47 миллионов человек со всего мира используют ZenMate VPN от компании-разработчика с немецким происхождением. Не пора ли вам присоединиться к использованию этого сервиса? Не хочется бросаться такими очевидными фразами, но пока весь мир в огне от коронавируса, стоит помнить не только о физической гигиене, но также и обеспечить безопасность при использовании интернета.



Преимущество ZenMate VPN в возможности использовать один сервис, а вместе с этим и единую подписку на всех мобильных и домашних устройствах. Оно доступно на Windows, macOS, iOS, Android, Android TV, Amazon FireStick и даже для роутеров, а еще в виде браузерных расширений для Chrome и Firefox. Цена вопроса при этом адекватная, причём сейчас действует спецпредложение: полгода по цене 385 рублей в месяц или 18 месяцев по 159 руб в месяц. Это дает возможность использовать сервис где угодно и без ограничений, включая передаваемые объемы трафика и даже количество устройств, подключенных к учетной записи. Хотя насчет последнего все-таки есть условный лимит на 99 гаджетов, но много ли у кого в распоряжении найдется хотя бы половина?







Первым делом пользователю ZenMate нужно завести аккаунт, при этом не придется вводить никаких лишних персональных данных — только указать логин и придумать пароль. Кроме того, в зависимости от устройства надо добавить профиль конфигурации VPN. Например, в случае с iOS операционная система сама предложит все настроить и пользователю нужно просто подтвердить действие в диалоговом окне.



Само использование ZenMate сделано максимально удобно и дружелюбно для пользователя. Даже если вы сейчас первый раз задумались о том, что стоило бы начать пользоваться VPN — трудностей не будет. Впрочем, разработчики также предоставляют оперативную техническую поддержку для решения любых пользовательских вопросов. Но в целом мы лучше заранее расскажем, почему саппорт вряд ли понадобится. Открываете приложение — и можно либо подключиться в одно касание к быстрому и стабильному серверу, либо перейти к списку всех доступных и выбрать локацию по своему усмотрению. В принципе, это и есть базовые и самые популярные функции.







Впрочем, можно пойти чуть дальше. Для понравившихся VPN серверов в плане скорости, пинга и стабильности предусмотрена возможность добавления в избранное — так будет проще всего вернуться к нужным. И это имеет смысл, поскольку в ZenMate VPN доступно 3600 тысяч серверов из 74 стран мира. А отдельно стоит отметить специальные серверы, оптимизированные для определенных сервисов. Например, для британского BBC iPlayer, американского Netflix, Disney+ и Spotify, немецкого Comedy Central и так далее. Еще важно отметить, что инфраструктура сервиса гарантирует высокую скорость подключения и стриминг с высоким разрешением без буферизации — это стало возможным за счет использования специальных выделенных серверов именно для стриминга и торрентов, чтобы обеспечить наилучшее быстродействие.







С основными преимуществами ZenMate VPN разобрались, но также стоит отметить и другие особенности сервиса. Например, разработчики придерживаются строгой политики отсутствия логов и любых других записей о пользовательских действиях в интернете. При этом все передаваемые через VPN данные надежно защищены протоколами безопасности с технологией шифрования AES-256. А еще, если ваше интернет-соединение обрывается, экстренная блокировка срабатывает как предохранитель и предотвращает риск передачи данных по незащищенному соединению.



Что же касается самих сценариев использования VPN, стоит проговорить пользу сервиса отдельно. Не все понимают, что он может использоваться не только для доступа к заблокированных в разных странах сайтам или обхода региональных ограничений типа Spotify. С помощью VPN также можно безопасно использовать торренты, просматривать спортивные события, обходить установленные ограничения доступа к сайтам в учебных заведениях и офисах, а еще обеспечивается шифрование и анонимность всей деятельности в интернете и безопасность использования общедоступных сетей Wi-Fi, где бывает рискованно пользоваться рабочей почтой, банковскими приложениями и прочим. В общем, надеемся что мы смогли достаточно убедительно рассказать о пользе VPN, а начать пользоваться им вы можете прямо сейчас — установите ZenMate VPN и оплатите его во время действия специальной акции, тогда использование сервиса обойдется всего в 159 рублей в месяц.









