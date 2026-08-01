Ж/Д-поездки в России теперь будут происходить по-новому

Власти РФ планируют массовую интеграцию биометрии в железнодорожном транспорте. Об этом пишут «РИА Новости».Согласно источнику, Минтранс РФ хочет сделать биометрию и сервисы на базе национального мессенджера «Макс» массовыми для пассажиров поездов и электричек. Планы были озвучены во время совещания, посвященного развитию железных дорог. Отдельный акцент ведомство делает на цифровизацию и активное внедрение технологий искусственного интеллекта.«Железнодорожный каркас страны: как развивается отрасль… Отдельный приоритет — цифровизация, в том числе с использованием ИИ. Планируется массовое внедрение биометрии и сервисов на основе национального мессенджера МАКС», — Минтранс.Использование новых технологий в этой сфере уже началось. В некоторых регионах через мессенджер «Макс» можно купить билеты на пригородные поезда, а на ряде дальних маршрутов тестируется посадка в вагоны с помощью биометрических данных.