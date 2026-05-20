Жаль, что часы туда не встроили. Casio выпустила необычные наушники earU со функцией улучшения слуха

Японский производитель часов Casio запустил новый суббренд earU и сразу же представил необычные наушники Casio earU ER-100. Компания позиционирует устройство не как классический слуховой аппарат, а как стильные наушники для улучшения восприятия речи и окружающих звуков. Основная задумка — сделать околомедицинский гаджет не особо заметным и максимально комфортным для повседневного использования.Модель Casio earU ER-100 получила открытую конструкцию, которая не перекрывает слуховой канал. За счёт этого снижается давление на уши и дискомфорт при длительном ношении. Каждый наушник весит около 8 г. Сама система сочетает естественные окружающие звуки с цифровым усилением речи. Casio утверждает, что это помогает лучше различать голоса и одновременно сохранять ощущение пространства и направления звука.Через фирменное приложение пользователи смогут настраивать профили звучания под разные сценарии — офис, ресторан, улицу или переговорные комнаты. Есть и автоматическая адаптация звука после анализа слуховых особенностей пользователя.При этом Casio earU ER-100 умеют работать и как обычные беспроводные наушники. Поддерживаются Bluetooth 5.4, кодеки SBC, AAC и aptX, а внутри установлены 10-мм динамические драйверы. Также заявлена влагозащита IPX4 (от брызг и пота). Автономность достигает 9,5 часов в режиме усиления слуха и до 14 часов при воспроизведении музыки. Быстрая зарядка тоже тут есть: всего 10 минут у розетки хватит на 90 минут работы.Продажи Casio earU ER-100 стартуют в Японии 28 мая по цене $315, а на выбор предложат несколько расцветок.