Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Жаль, что часы туда не встроили. Casio выпустила необычные наушники earU со функцией улучшения слуха

Фархад


Японский производитель часов Casio запустил новый суббренд earU и сразу же представил необычные наушники Casio earU ER-100. Компания позиционирует устройство не как классический слуховой аппарат, а как стильные наушники для улучшения восприятия речи и окружающих звуков. Основная задумка — сделать околомедицинский гаджет не особо заметным и максимально комфортным для повседневного использования.

Модель Casio earU ER-100 получила открытую конструкцию, которая не перекрывает слуховой канал. За счёт этого снижается давление на уши и дискомфорт при длительном ношении. Каждый наушник весит около 8 г. Сама система сочетает естественные окружающие звуки с цифровым усилением речи. Casio утверждает, что это помогает лучше различать голоса и одновременно сохранять ощущение пространства и направления звука.



Через фирменное приложение пользователи смогут настраивать профили звучания под разные сценарии — офис, ресторан, улицу или переговорные комнаты. Есть и автоматическая адаптация звука после анализа слуховых особенностей пользователя.

При этом Casio earU ER-100 умеют работать и как обычные беспроводные наушники. Поддерживаются Bluetooth 5.4, кодеки SBC, AAC и aptX, а внутри установлены 10-мм динамические драйверы. Также заявлена влагозащита IPX4 (от брызг и пота). Автономность достигает 9,5 часов в режиме усиления слуха и до 14 часов при воспроизведении музыки. Быстрая зарядка тоже тут есть: всего 10 минут у розетки хватит на 90 минут работы.



Продажи Casio earU ER-100 стартуют в Японии 28 мая по цене $315, а на выбор предложат несколько расцветок.
2
Источник:
GizmoChina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новые Casio G-SHOCK по-настоящему шокируют и внешним видом, и ценой
Выпущены смарт-часы Casio с зарядкой на 11 месяцев
Casio вместе с ИИ выпустила самые летние G-SHOCK. Сложно такие пропустить

Рекомендации

Рекомендации

Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5
От ценника этих некрасивых часов Casio вам захочется выпить корвалол
Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также