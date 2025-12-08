Ждите крупный редизайн в iPhone 18 Pro







Авторитетный инсайдер под ником Smart Pikachu поделился информацией, что Apple активно тестирует подэкранные сканеры Face ID для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max. Для этого компания использует специальное окошко из «склеенного микропрозрачного стекла», встроенного в дисплей.

Согласно источнику, такое стекло позволит инфракрасным датчикам системы TrueDepth проходить сквозь панель без искажений. Этот подход аналогичен существующим отраслевым технологиям, которые используют микроперфорированное или наноструктурированное стекло для выборочного улучшения передачи ИК-излучения в локализованной области над матрицей датчиков.Напомним, что ещё в мае несколько других проверенных инсайдеров говорили об уходе с привычного выреза под Dynamic Island в сторону небольшой точки в левом верхнем углу дисплея. Пока неясно, что именно выберет Apple, но есть вероятность, что динамический остров всё же останется.Аналитик DSCC Росс Янг уверен, что в iPhone 18 Pro мы получим только подэкранный сканер Face ID, а к юбилейному iPhone XX 2027 вырезов в дисплее вообще не останется.Ожидается, что Apple выпустит модели iPhone 18 Pro в сентябре 2026 года вместе с первым складным смартфоном.