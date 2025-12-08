Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Ждите крупный редизайн в iPhone 18 Pro

Фархад

iPhone

Авторитетный инсайдер под ником Smart Pikachu поделился информацией, что Apple активно тестирует подэкранные сканеры Face ID для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max. Для этого компания использует специальное окошко из «склеенного микропрозрачного стекла», встроенного в дисплей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, такое стекло позволит инфракрасным датчикам системы TrueDepth проходить сквозь панель без искажений. Этот подход аналогичен существующим отраслевым технологиям, которые используют микроперфорированное или наноструктурированное стекло для выборочного улучшения передачи ИК-излучения в локализованной области над матрицей датчиков.

Напомним, что ещё в мае несколько других проверенных инсайдеров говорили об уходе с привычного выреза под Dynamic Island в сторону небольшой точки в левом верхнем углу дисплея. Пока неясно, что именно выберет Apple, но есть вероятность, что динамический остров всё же останется.

Аналитик DSCC Росс Янг уверен, что в iPhone 18 Pro мы получим только подэкранный сканер Face ID, а к юбилейному iPhone XX 2027 вырезов в дисплее вообще не останется.

Ожидается, что Apple выпустит модели iPhone 18 Pro в сентябре 2026 года вместе с первым складным смартфоном.
4
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Фанатам такое точно не понравится: Apple возродит партнёрство с Intel ради будущих iPhone
Отец iPod Тони Фаделл может стать следующим генеральным директором Apple
Никому не нужен: iPhone Air не продаётся даже за полцены на вторичке

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+33
redlac77
Что-то мне кажется так про все новые айфоны говорят а именно "ждите что-то новое" а по итогу всё такое же кроме процессора и увеличения объёма памяти 😅
Сегодня в 19:07
#
+55
makc80 redlac77
Еще одно и тоже, это «в сентябре»
2 часа назад в 19:33
#
+285
Holldann makc80
И что, обманули хоть раз?😁
2 часа назад в 19:47
#