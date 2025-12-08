Ждите крупный редизайн в iPhone 18 Pro

Авторитетный инсайдер под ником Smart Pikachu поделился информацией, что Apple активно тестирует подэкранные сканеры Face ID для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max. Для этого компания использует специальное окошко из «склеенного микропрозрачного стекла», встроенного в дисплей.
Напомним, что ещё в мае несколько других проверенных инсайдеров говорили об уходе с привычного выреза под Dynamic Island в сторону небольшой точки в левом верхнем углу дисплея. Пока неясно, что именно выберет Apple, но есть вероятность, что динамический остров всё же останется.
Аналитик DSCC Росс Янг уверен, что в iPhone 18 Pro мы получим только подэкранный сканер Face ID, а к юбилейному iPhone XX 2027 вырезов в дисплее вообще не останется.
Ожидается, что Apple выпустит модели iPhone 18 Pro в сентябре 2026 года вместе с первым складным смартфоном.