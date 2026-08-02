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Ждёте iPhone 18 Pro? Слиты печальные ценники на новинки

Олег

Фото: Gemini

Новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max подорожают гораздо сильнее ожидаемого. Об этом пишет азиатский ресурс MyDrivers. 

Согласно источнику, известный инсайдер Джефф Пу раскрыл информацию о подорожании грядущих флагманских iPhone. Похоже, взлёт цены в базе составит не 50-100, а минимум 250–300 долларов по сравнению с текущим поколением. Версии с большим объемом памяти станут еще дороже. Главная причина — удорожание деталей. Новые 2-нм процессоры A20 и модули памяти стоят больше из-за высокого спроса на «железо» для искусственного интеллекта по всему миру. Поначалу Apple могла сдерживать цены, но теперь даже её оптовые договорённости не спасают. 

Подняв цены на премиальные флагманы, Apple рассчитывает сохранить прибыль и покрыть расходы на разработку своего первого складного смартфона. По прогнозам, он тоже появится этой осенью и будет стоить дороже 2000 долларов. Базовый iPhone 18, бюджетный iPhone 18e и странный iPhone Air 2 должны выйти весной 2027 года. 
-4
Источник:
MyDrivers
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Комментарии (3)

SithV
+1705
SithV
ну для них основной рынок сша, а там они с кларной просто загонят народ в долговую яму, которая будет еще и казаться выгодной, тк вместо 1500$ за телефон они будут платить 50-60$ в месяц
Сегодня в 13:45
#
+41
dimatrixxx
Чой то эир 2 странный?! Прекрасный смартфон!
час назад в 20:26
#
+800
pincher
Так а где сами цены…? подорожание где-то примерно 200-300$, а заголовок «слитые цены»! Где сами цены?
55 минут назад
#

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