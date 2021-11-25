Женщина из Бостона выложила в TikTok видеоролик, в котором рассказала о своем опыте проглатывания наушника Apple AirPods. Об этом сообщает зарубежный сайт Gizmochina.
Согласно источнику, у владелицы TikTok-аккаунта с ником @iamcarliiib в тот злополучный день очень сильно болела голова. Она решила принять таблетку «ибупрофена». В одной руке у нее был наушник AirPods, а в другой — таблетка. Женщина говорит, что она, похоже, перепутала руку из-за сильной боли и запила водой наушник вместо лекарства. Она запаниковала и попыталась вызвать рвоту, чтобы вернуть наушник, но это оказалось безуспешно. Аксессуар находился в её организме какое-то время, после чего вышел естественным способом — рентген подтвердил этот факт.
Пострадавшая отмечает, что после проглатывания наушник оставался подключенным к ее iPhone и продолжал работать прямо в животе. Она подметила, что на голосовой заметке, которую она отправила своему другу, было записано бульканье — это съеденный наушник записывал звуки внутри организма на свой встроенный микрофон. Женщина говорит, что никаких негативных последствий произошедшего она не почувствовала.
Это далеко не первый случай проглатывания AirPods. Ранее мы рассказывали о других подобных инцидентах. Кроме того, компания Duracell даже выпустила специальные батарейки для AirTag — они покрыты горьким напылением, чтобы дети их не глотали.
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Т.е. она высрала наушник, и потом чтобы убедиться в этом пошла и сделала рентген?🤦🏻♂️