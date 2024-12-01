Женщина заработала 150 тысяч рублей за 8 часов, даже не прикасаясь к смартфону. Хотите так же?

Олег


Фото: Unsplash


В Китае прошел очень показательный конкурс: человек должен был отказаться от смартфона на какое-то время, чтобы получить сумму денег. О нём написали в WCCF Tech.

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Согласно источнику, эксперимент провёл владелец одного из магазинов электроники в Китае. Он выбрал 10 случайных людей и предложил им сделку века: они не прикасаются к смартфону в течение 8 часов, а организатор заплатит им 10 тысяч юаней. В ходе конкурса было лишь одно правило: нельзя спать, поскольку это упростило бы задачу.

В итоге победила женщина, имя которой не называется. Она в течение 8 часов просидела в торговой точке продавца и ни разу не прикоснулась к смартфону. За условно целый рабочий день она получила награду — 10 тысяч юаней, что составляет около $1380 или примерно 148 тысяч рублей.

Подобные конкурсы очень хорошо отражают дух времени: смартфон стал не только удобным инструментом для всего, но и манией для многих пользователей, которые готовы расстаться с ним лишь на время ночного сна. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

kardigan
+3790
kardigan
За эти деньги согласен просидеть трое суток👍 запиши меня!
Сегодня в 12:29
#
Mers
+5323
Mers kardigan
Я и на две недели смогу забить))
час назад в 16:59
#
Yuri Konst
+5
Yuri Konst
Тупо реклама магаза, ничё нового
Сегодня в 14:47
#

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