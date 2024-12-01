Женщина заработала 150 тысяч рублей за 8 часов, даже не прикасаясь к смартфону. Хотите так же?

Фото: Unsplash
В Китае прошел очень показательный конкурс: человек должен был отказаться от смартфона на какое-то время, чтобы получить сумму денег. О нём написали в WCCF Tech.
В итоге победила женщина, имя которой не называется. Она в течение 8 часов просидела в торговой точке продавца и ни разу не прикоснулась к смартфону. За условно целый рабочий день она получила награду — 10 тысяч юаней, что составляет около $1380 или примерно 148 тысяч рублей.
Подобные конкурсы очень хорошо отражают дух времени: смартфон стал не только удобным инструментом для всего, но и манией для многих пользователей, которые готовы расстаться с ним лишь на время ночного сна.