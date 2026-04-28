Женщины-миллениалы больше всех используют смартфоны

Исследование показало, что женщины любого возраста используют смартфон чаще мужчин. Но если экранное время женщин из поколения Z составляет в среднем 4,9 часа в день, то у поколения Y — 5,1 часа. В то же время мужчины-зумеры проводят со смартфоном 3,8 часа, а миллениалы — 4,3 часа в день. Несмотря на различия в поведении, базовая цифровая экосистема у поколений практически совпадает.

Ключевыми для работы и учебы на смартфонах Huawei стали различные сервисы Google.





В первую пятерку по установкам входят Microsoft Office (23%), Zoom (20%) и Google Calendar (10%). Далее Google Doc (9%), Google Drive (9%), Google Meet (8%) Outlook (7%) и Microsoft OneDrive (6%). Однако самыми распространёнными инструментами остаются почтовые сервисы. «Яндекс.Почта» установлена у 61% пользователей, Gmail — у 51%. При этом у зумеров Gmail установлен у 67,3%, «Яндекс.Почта» — у 67%. У миллениалов, напротив, чаще используется «Яндекс.Почта» — 62% против 49% у Gmail.



Также миллениалы чаще используют Microsoft Office (26% против 20%), Google Calendar (12% против 10%) и Microsoft OneDrive (8% против 5%).



Отдельно отмечается, что среди наиболее активно используемых рабочих приложений у зумеров в топ входит приложение для обучения Google Classroom, которое также присутствует в числе лидеров у миллениалов.



Также среди наиболее значимых приложений для обоих поколений оказались банковские сервисы, маркетплейсы, почта, музыка и инструменты для повседневных задач.



«Сбер» получил оценку 8,1 из 10, «Яндекс.Музыка» — 7,8, «VK Мессенджер» — 7,5, Wildberries — 7,4, «Одноклассники» — 7,2.



Музыкальные и развлекательные сервисы остаются одной из самых вовлеченных категорий. Представители поколения Z предпочитают слушать музыку больше, чем миллениалы: 22% из них слушают музыку ежедневно против 12% у миллениалов. «Яндекс Музыка» установлена у 57% пользователей, а Spotify — у 4%.



Shazam — сервис для распознавания музыки — используют 6% представителей поколения Z, тогда как у миллениалов этот сценарий практически отсутствует. Это отражает более спонтанную модель потребления музыки у зумеров — через моментальное распознавание треков и поиск нового контента. Миллениалы же более стабильны в привычках потребления музыки — они предпочитают знакомые сервисы и сформированные плейлисты.



Приложение для изучения иностранных языков Duolingo есть у 6% пользователей, а сервис компьютерных игр Steam — у 4%.



Гендер также существенно влияет на цифровое поведение. Мужчины чаще используют смартфон как функциональный инструмент — для почты, навигации и сервисных задач. Женщины, напротив, заметно активнее в сфере электронной коммерции и лайфстайл-контента. Они чаще устанавливают маркетплейсы, визуальные платформы и демонстрируют более высокую вовлечённость в онлайн-покупки и контентные сервисы.



Таким образом, исследование показывает, что оба поколения живут в единой цифровой среде, но формируют разные модели поведения. Зумеры более динамичны, быстрее переключаются между сценариями и активнее потребляют контент и новые сервисы. Миллениалы, напротив, демонстрируют более устойчивую и структурированную модель использования смартфона, чаще опираясь на финансы, коммуникации и рабочие задачи.



Смартфон для обоих поколений стал универсальным центром повседневной жизни, однако логика его использования заметно различается.



МТС объявила о старте продаж смартфонов серии HUAWEI nova 15. Линейка получила улучшенную камеру для портретной съёмки, функции на базе искусственного интеллекта, а также мощную батарею с поддержкой быстрой зарядки.



По итогам предзаказа, самой популярной моделью оказался HUAWEI nova 15 Pro – на него пришлось 65% предзаказов, далее HUAWEI nova 15 – 35%. Среди цветов пользователи чаще выбирали черный (42%). Более половины покупателей (51%) выбирали расширенный объем памяти – 512 ГБ.



У обоих поколений среди лидирующих приложений оказались сервисы, обеспечивающие базовые ежедневные сценарии — почта (Gmail — 6,1, «Яндекс Почта» — 4,2), браузинг (Chrome — 5,2).