Из-за продолжающегося бума криптовалют быстрых видеокарт в магазины поступает очень мало, и цены на них далеки от нормы. Однако, вполне возможно, это еще не конец: новая криптовалюта ChiaCoin может вызвать тотальный дефицит накопителей, причем как SSD, так и HDD.

Создал эту криптовалюту Брэм Коэн, основатель Bit Torrent. По его задумке, это должна быть «зеленая» криптовалюта, так как она полагается на почти не требующие энергии накопители, в отличие от «жористых» CPU и GPU. При этом если в большинстве криптовалют награда выплачивается за «доказательство работы», то в случае с Chia вам заплатят за «доказательства объема и времени». Иными словами, чем быстрее накопитель, и чем больше его объем — тем больше монеток вы получите за хранение информации на нем.

Конечно, для майнинга этой криптовалюты лучше всего подходят быстрые и емкие SSD, однако у них ограниченное число перезаписей, поэтому более надежные HDD выглядят предпочтительнее. Как итог, майнеры решили так же, и в Китае уже смели с полок почти все жесткие диски объемами от 4 до 18 ТБ. Досталось и SSD: Jiahe Jinwei, один из крупнейших китайских производителей чипов памяти, сообщил, что уже были распроданы почти все SSD Gloway и Asgard объемами на 1 и 2 ТБ. 



Что самое интересное — ChiaCoin пока еще не поступила в продажу, поэтому закупаться накопителями на все деньги еще рано, и этим пока что занимаются только крупные богатые китайские майнеры. Но, с другой стороны, не стоит скидывать со счетов тот факт, что 10 лет назад Bitcoin был никому не нужен и продавался за копейки, а сейчас одна «монетка» стоит дороже $50 000. Так что вполне может быть, что новая «накопительная» криптовалюта тоже выстрелит, а нас ожидает новый дефицит, в этот раз SSD и HDD. 


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Hard Drive And SSD Shortages May Occur In The Near Future If New Cryptocurrency Succeeds Hard Drive And SSD Shortages May Occur In The Near Future If New Cryptocurrency Succeeds

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