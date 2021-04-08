





Ни для кого не секрет, что HDD медленно уходят с арены накопителей для ПК: все большее количество компьютеров имеют по умолчанию SSD, а жесткие диски если и используются, то только для хранения больших объемов данных, нетребовательных к скорости доступа. И очередным подтверждением этого является тот факт, что HDD на данный момент производят только три компании — Toshiba, Western Digital и Seagate, тогда как количество различных производителей SSD превысило 200 штук.Это и не удивительно: твердотельные накопители в разы быстрее, а стоимость их производства постоянно падает. Так что жесткие диски все больше вытесняются в профессиональный сегмент, где нужны хранилища на десятки и сотни терабайт — SSD с такими объемами редкость, и стоят они крайне дорого: так, например, Nimbus Data ExaDrive DC объемом в 100 ТБ обойдется вам в $40 000, и за эти деньги можно купить почти сотню жестких дисков по 18 ТБ каждый.Так же стоит отметить, что производить твердотельные накопители легче: если для создания HDD нужны специальные чистые комнаты и оборудование на миллионы долларов, то для SSD достаточно закупить чипы памяти, контроллер и обвязку для них, после чего распаять все на плате — это можно сделать даже в условном «китайском подвале».Поэтому и не удивительно, что количество производителей SSD продолжает активно расти, и они появляются даже в России — например, этим занимается отечественная компания GS Nanotech. В большинстве своем они используют типовые контроллеры и недорогую NAND-память, и этого более чем хватает большинству пользователей для быстрой работы системы. Но, разумеется, среди них есть и монстры скорости: так, Liqid Element LQD4500, подключаемый как видеокарта, может похвастаться 24 Гбайт/с — это сравнимо с двухканальной оперативной памятью DDR4.А жесткие диски продолжают уходить в историю: на пике было больше сотни компаний, которые одновременно создавали HDD, и всего за всю историю ПК их было больше двух сотен. Теперь же оставшиеся три компании сами нередко производят SSD, а их жесткие диски ориентированы больше на сервера и рабочие станции.