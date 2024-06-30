Жираф Горыныч, медведь-абьюзер и утка-дротик: посмотрите на лучшие фото с Comedy Wildlife Awards 2024

Олег

В сети появились забавные фотоснимки живой природы, которые представила на Comedy Wildlife Awards 2024 компания Nikon.

Премия Comedy Wildlife Awards 2024 проходит ежегодно, и среди множества смешных фотографий животных выбирается самая курьезная или оригинальная. Вот забавные снимки, которые представил Nikon: 

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Очень смешно
Очень смешно 

Медведь-абьюзер
Медведь-абьюзер

Не снимайте!
Не снимайте!

Утка-дротик
Утка-дротик

Плохая идея
Плохая идея

Свободная касса
Свободная касса

Хулиганы.
Хулиганы

Третий лишний
Третий лишний

Жираф Горыныч
Жираф Горыныч

Рок-звезда
Рок-звезда

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Источник:
livescience
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