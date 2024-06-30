Жираф Горыныч, медведь-абьюзер и утка-дротик: посмотрите на лучшие фото с Comedy Wildlife Awards 2024

В сети появились забавные фотоснимки живой природы, которые представила на Comedy Wildlife Awards 2024 компания Nikon.
Премия Comedy Wildlife Awards 2024 проходит ежегодно, и среди множества смешных фотографий животных выбирается самая курьезная или оригинальная. Вот забавные снимки, которые представил Nikon:
Премия Comedy Wildlife Awards 2024 проходит ежегодно, и среди множества смешных фотографий животных выбирается самая курьезная или оригинальная. Вот забавные снимки, которые представил Nikon:
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