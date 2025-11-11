Жителей крупнейшего в России застройщика лишили доступа к Telegram







Интернет-провайдер Lovit начал блокировать Telegram в новостройках от ПИК. Пользователи жалуются на медленную загрузку медиафайлов и задержки при отправке сообщений. При этом мессенджер работает абсолютно нормально, если отключить Wi-Fi и перейти на мобильные сети. Интернет-провайдер Lovit начал блокировать Telegram в новостройках от ПИК. Пользователи жалуются на медленную загрузку медиафайлов и задержки при отправке сообщений. При этом мессенджер работает абсолютно нормально, если отключить Wi-Fi и перейти на мобильные сети. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главная проблема заключается в том, что Lovit — единственный доступный провайдер в жилых комплексах ПИК. Это ограничивает альтернативные варианты подключения для жителей. Ситуация получила дополнительное внимание после возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой РФ против группы лиц девелопера. ФАС выявила, что оператор «Ловител» совместно с управляющими организациями препятствовал другим провайдерам использовать инфраструктуру, ущемляя права жителей.Пока неясно, как решится эта ситуация, но пользователям приходится искать обходные пути для стабильного доступа к мессенджеру.