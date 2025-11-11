Top.Mail.Ru

Жителей крупнейшего в России застройщика лишили доступа к Telegram

Фархад

Интернет-провайдер Lovit начал блокировать Telegram в новостройках от ПИК. Пользователи жалуются на медленную загрузку медиафайлов и задержки при отправке сообщений. При этом мессенджер работает абсолютно нормально, если отключить Wi-Fi и перейти на мобильные сети.

Главная проблема заключается в том, что Lovit — единственный доступный провайдер в жилых комплексах ПИК. Это ограничивает альтернативные варианты подключения для жителей. Ситуация получила дополнительное внимание после возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой РФ против группы лиц девелопера. ФАС выявила, что оператор «Ловител» совместно с управляющими организациями препятствовал другим провайдерам использовать инфраструктуру, ущемляя права жителей.

Пока неясно, как решится эта ситуация, но пользователям приходится искать обходные пути для стабильного доступа к мессенджеру.
Питерач
Комментарии

Ckor_30
+770
Ckor_30
В чём проблема купить моб. Роутер.😁
2 часа назад в 18:42
#
+695
law Ckor_30
И вечером так же сидеть без интернета?)
час назад в 18:51
#
tellurian
+2691
tellurian
Пик самый стремный застройщик России.. В принципе не советую покупать у них. Строят плохо, сервис отстой. Жаль их не могут наказать из-за админресурса.
час назад в 19:09
#
YABLOKOFON
+357
YABLOKOFON
«Ловит» даже на парковке
час назад в 19:25
#