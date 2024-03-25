Жителей РФ лишили криптобиржи CommEX

С 25 марта 2024 года криптобиржа CommEX закрыла регистрацию новых пользователей из РФ и приём от них депозитов. Также был опубликован поэтапный план — она полностью прекратит работу в России 10 мая.
Менее года назад биржа CommEX приобрела российский сегмент бизнеса у Binance, после того как эта площадка объявила об уходе из России. Учётные записи жителей РФ вместе с их депозитами были перенесены с Binance на CommEX. Сейчас у пользователей есть временная возможность обменять криптовалюту и вывести свои деньги, после 10 мая это сделать не получится, поскольку криптобиржа полностью остановит все операции.
В телеграм-канале CommEX рассказано, что руководство криптобиржи приняло решение о закрытии российского бизнеса «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов». По данным Forbes, гендиректор CommEX по развитию региона и СНГ Антон Торопцев отказался от комментариев.
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