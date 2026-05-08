Жителей РФ массово блокируют в популярнейшей нейросети

Российские пользователи нейросети Claude начали массово терять доступ к своим аккаунтам. По данным Baza , под блокировку попали несколько сотен человек, включая ИТ-специалистов и предпринимателей, которые месяцами использовали Claude в написании компьютерного кода и аналитике. Сервис официально недоступен на территории РФ, однако многие обходили это ограничение с помощью подмены IP-адреса, иностранных телефонных номеров и сторонних сервисов. В качестве компенсации компания Anthropic возвращает деньги за неиспользованную подписку, но восстановить аккаунты и доступ к данным не удаётся.

Эксперт по искусственному интеллекту Дмитрий Антипов связал произошедшее с использованием серых схем подключения. По его мнению, Anthropic может проводить внутреннюю оптимизацию и ужесточать верификационные проверки для всех неподтверждённых аккаунтов. Другой специалист по ИИ, Роман Адаменко, видит причину в нестабильном интернет-соединении в сочетании с постоянным переподключением с разных IP и сменой региона. С его точки зрения, компания могла расценить подобную активность как нарушение правил использования. При этом в Anthropic публично не комментировали ситуацию и не объясняли причины блокировок.Проблема затрагивает не только Россию: на Hacker News, Reddit и GitHub появляются жалобы на отключения аккаунтов после смены устройства, оплаты подписки или работы через корпоративный VPN. Блокировки фиксируются уже больше месяца, причём под ограничения попадают даже подписчики корпоративных планов из США с аккаунтами организаций. В апреле 2026 года Anthropic также начала запрашивать у части пользователей верификацию личности через селфи с паспортом в руках.