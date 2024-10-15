Жителей РФ напугали возможной блокировкой сервисов Google







Заместитель председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов рассказал, что в России могут быть частично заблокированы сервисы Google. По его словам, если это и произойдёт, то по инициативе не российских властей, а американской корпорации.



Заместитель председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов рассказал, что в России могут быть частично заблокированы сервисы Google. По его словам, если это и произойдёт, то по инициативе не российских властей, а американской корпорации.

«Если говорить об операционной системе Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — сказал Дарий Халитов в интервью RTVI.



Халитов добавил, что в операционной системе Android наверняка содержатся компоненты, которые способны полностью заблокировать работу смартфонов на определённой территории — в данном случае, в России. Напомним, что «Ростелекому» принадлежит компания «Открытая мобильная платформа», которая занимается разработкой операционной системы «Аврора». Эта ОС применяется в смартфонах и планшетах, а скоро выйдет её модификация «Аврора+» для телевизоров и автомобилей.

Халитов добавил, что в операционной системе Android наверняка содержатся компоненты, которые способны полностью заблокировать работу смартфонов на определённой территории — в данном случае, в России. Напомним, что «Ростелекому» принадлежит компания «Открытая мобильная платформа», которая занимается разработкой операционной системы «Аврора». Эта ОС применяется в смартфонах и планшетах, а скоро выйдет её модификация «Аврора+» для телевизоров и автомобилей.