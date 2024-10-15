Жителей РФ напугали возможной блокировкой сервисов Google

Александр




Заместитель председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов рассказал, что в России могут быть частично заблокированы сервисы Google. По его словам, если это и произойдёт, то по инициативе не российских властей, а американской корпорации.

«Если говорить об операционной системе Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — сказал Дарий Халитов в интервью RTVI.

Халитов добавил, что в операционной системе Android наверняка содержатся компоненты, которые способны полностью заблокировать работу смартфонов на определённой территории — в данном случае, в России. Напомним, что «Ростелекому» принадлежит компания «Открытая мобильная платформа», которая занимается разработкой операционной системы «Аврора». Эта ОС применяется в смартфонах и планшетах, а скоро выйдет её модификация «Аврора+» для телевизоров и автомобилей.
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Комментарии

+3
tg007@mail.ru
А что случилось?...
Сегодня в 09:26
#
Tigrolik
+751
Tigrolik
Уже сейчас идет тестирование блокировки сервисов гугл роскомнадзором. У меня ростелеком дома и это хорошо ощущается. Но соврут, что это сам гугл заблокировал. Как врали про ютуб.
Сегодня в 09:58
#
YABLOKOFON
+307
YABLOKOFON
Уже пройденный этап проходили с ютубом дискордом и т.д. Пришел приказ сверху «продвигать» АНАЛоги теперь уже не ВК видео и рутуб с ВК тимс, теперь надо продвигать китайскую шляпу с Авророй по конской цене. Боты конечно щас везде набегут и будут дефать этот бред рассказывая что как они «всей семьей перешли на Аврору и не жалеют Гугл сам нас заблокировал» занавес уже почти опустился, терпим дальше. ГОЙДА!!!
Сегодня в 10:51
#
+484
tomtom
Странно что сервисы от яблока в отличии от гугла не трогают🤔. Ясно на чем чиновники сидят
19 минут назад
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