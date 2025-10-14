Жителей РФ призвали перестать сканировать QR-коды — причина более чем весомая

Олег

QR-код

Фото: Unsplash 

Сканировать QR-коды следует с крайней осторожностью, а лучше вовсе перестать это делать в большинстве общественных мест и в интернете. Об этом пишет Gazeta.ru.

Согласно источнику, быть более осторожными и внимательными россиян призвал эксперт по кибербезопасности Владислав Кокунцыков. Он поставил QR-коды в один ряд с фишинговыми и мошенническими ссылками от незнакомцев:

«Всегда обращайте внимание на QR-код. Если он размещен в случайном месте, лучше не сканировать его. Проверяйте ссылки из QR-кодов через специализированные приложения. Также проверяйте продавцов на маркетплейсах: отзывы, рейтинг, контактные данные, переводите деньги только через безопасные системы». 

Еще Владислав призвал отказаться от участия в любых голосованиях, конкурсах и розыгрышах, которые требуют обязательной авторизации через аккаунт в соцсетях или мессенджерах. Любое из таких предложений может оказаться мошенническим, а сам человек узнает об этом лишь после того, как лишится учетной записи. 

Источник:
Gazeta.ru
