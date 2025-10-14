Жителей РФ призвали перестать сканировать QR-коды — причина более чем весомая

Сканировать QR-коды следует с крайней осторожностью, а лучше вовсе перестать это делать в большинстве общественных мест и в интернете. Об этом пишет Gazeta.ru.

