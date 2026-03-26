Жителей РФ призвали смириться с отключением мобильного интернета

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что отключения мобильного интернета в регионах России стали «новой нормальностью». По словам парламентария, это происходит в условиях борьбы с угрозами безопасности и ежедневных атак беспилотников. «Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — цитирует депутата РБК.
Боярский отметил, что вариант полного отключения мобильного интернета, включая доступ только к сайтам из «белого списка», является «самым кардинальным». В такой ситуации он рекомендовал действовать «по старинке»: звонить, иметь при себе небольшой запас наличных денег и пользоваться проводной связью. Ранее он призывал граждан с пониманием относиться к неудобствам, связанным с отключением доступа в интернет.
Тема периодических отключений от глобальной сети вызвала обеспокоенность у представителей бизнеса. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин посетовал, что ограничения мобильного интернета усложнили работу бизнеса и повседневную жизнь граждан. Выступая на съезде союза, он отметил, что, хотя решения понятны и связаны с безопасностью страны, а доступ к сайтам из «белого списка» обеспечен, необходимо найти системное решение этой непростой задачи с учётом высокого уровня проникновения мобильных технологий. Шохин также подчеркнул, что Россия сохраняет сильные позиции в финтехе и продолжает развитие технологий связи, включая 5G, делая акцент на отечественных решениях.
Отключения мобильного интернета затронули в том числе некоторые районы Москвы и Санкт-Петербурга. Они продолжались в этих городах почти весь март и лишь недавно были сняты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что восстановление мобильного интернета в центре Москвы не означает полного исчезновения угроз. По его словам, спецслужбы выполняют свои функции и принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы актуальны в данный момент, а какие нет, остаётся прерогативой спецслужб, подчеркнул представитель Кремля.