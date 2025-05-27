Жителей России избавят от самой спорной практики маркетплейсов





Грядут серьезные перемены на одном из самых популярных онлайн-рынков России. Одна инициатива может навсегда изменить отношение между покупателями и маркетплейсами. Грядут серьезные перемены на одном из самых популярных онлайн-рынков России. Одна инициатива может навсегда изменить отношение между покупателями и маркетплейсами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Яркий пример — плата за возврат товаров, которую взимают с граждан. Мы считаем, что эта практика противоречит правам потребителей», — подчеркнул политик.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о подготовке поправки к закону «О платформенной экономике», которая предполагает отмену платы за возврат товаров на маркетплейсах.Текущая система ущемляет права потребителей. Площадки сами устанавливают условия возврата и нередко заставляют покупателей платить за свои же претензии:Маркетплейсы стали колоссальной частью экономики — в 2024 году их оборот вырос на 40% и достиг 9 трлн рублей. Миронов считает, что такое стремительное развитие онлайн-торговли требует четкого законодательного регулирования, которое обеспечит прозрачность отношений между платформами и клиентами. Закон должен гарантировать безопасность товаров, исключая подделки и опасную продукцию, а также вернуть покупателям уверенность в своих правах.Миронов отметил, что готов внести соответствующую поправку в законопроект.