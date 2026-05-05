Жителей Санкт-Петербурга предупредили об отключении интернета на 9 мая

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне власти Санкт-Петербурга допустили введение ограничений на работу мобильного интернета в центральной части города. Такое заявление сделал заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин, отвечая на вопросы журналистов.

Мобильные операторы начали рассылать абонентам предупреждения о возможных сбоях в работе интернета и SMS, рекомендуя для выхода в сеть пользоваться сетями Wi-Fi. При этом голосовая связь, по заверению компаний, будет работать без проблем.Ранее аналогичные предупреждения получили жители Москвы и Московской области — с 5 по 9 мая. Ряд сотовых операторов уже начал отключать передачу данных в столице, что привело к массовым жалобам граждан. Минцифры России объяснило такие действия «обеспечением безопасности при подготовке и проведении праздничных мероприятий». При этом сам парад в Москве на Красной площади впервые с 2008 года пройдёт без участия военной техники: в ведомстве это решение назвали вынужденным из‑за «текущей оперативной обстановки». В нескольких других регионах от торжественных маршей и праздничных салютов вовсе отказались.Традиционный военный парад 9 мая пройдёт в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, свободный проход на которой на время его проведения будет перекрыт. При этом пешеходные зоны на Невском проспекте останутся доступными, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно передвигаться по центру. Праздничные мероприятия в Северной столице в этом году пройдут в усечённом формате. Проход военной техники на Дворцовой площади, в отличие от предыдущих лет, не запланирован. Вход на главную площадь для зрителей будет осуществляться исключительно по специальным приглашениям, причём число гостей существенно сократили.