Жители Европы ещё нескоро получат Apple Intelligence. Компания отказалась подписывать новый пакт об ИИ

Фархад
AI

Пользователи iPhone, iPad и Mac из европейских стран, которые надеялись получить функции Apple Intelligence в ближайшее время, вероятно, расстроятся. Apple отказалась подписывать новый пакт об ИИ, предложенный Еврокомиссией, хотя его уже приняли другие крупные компании, включая OpenAI, Google и Microsoft.

Цель добровольного пакта — заставить компании как можно быстрее начать соблюдать правила Закона об ИИ. Однако не всех такой расклад устроил. Apple в их числе.

Ранее Apple заявляла, что «сотрудничает» с регуляторами в ЕС, чтобы предоставить функции Apple Intelligence пользователям этих стран. Однако такой шаг компании доказывает, что ждать нейросетевых функций в ближайшем будущем не стоит. Споры могут длиться годами, а покупатели iPhone 16 так и будут сидеть без самых главных фишек этих устройств.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1884
tellurian
И не нужен он им :)
час назад в 18:52
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