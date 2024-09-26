Жители Европы ещё нескоро получат Apple Intelligence. Компания отказалась подписывать новый пакт об ИИ

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Пользователи iPhone, iPad и Mac из европейских стран, которые надеялись получить функции Apple Intelligence в ближайшее время, вероятно, расстроятся. Apple отказалась подписывать новый пакт об ИИ, предложенный Еврокомиссией, хотя его уже приняли другие крупные компании, включая OpenAI, Google и Microsoft.Цель добровольного пакта — заставить компании как можно быстрее начать соблюдать правила Закона об ИИ. Однако не всех такой расклад устроил. Apple в их числе.Ранее Apple заявляла, что «сотрудничает» с регуляторами в ЕС, чтобы предоставить функции Apple Intelligence пользователям этих стран. Однако такой шаг компании доказывает, что ждать нейросетевых функций в ближайшем будущем не стоит. Споры могут длиться годами, а покупатели iPhone 16 так и будут сидеть без самых главных фишек этих устройств.