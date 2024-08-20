Жители Ленинградской области остались без интернета и телевидения

Как пишет РБК, в 23 населённых пунктах Ленинградской области временно отключат интернет и телевидение. Без связи с внешним миром рискуют остаться примерно 1300 человек.
Проблема возникла из-за того, что ПАО «Россети Ленэнерго» начало демонтаж линий связи провайдера ООО «Фартел» в Ломоносовском, Гатчинском и Красносельском районах. Эти линии якобы были проведены незаконно, хотя гендиректор ООО «Фартел» Глеб Драгунов, заявляет, что все необходимые разрешения были получены, кроме того — провайдер регулярно оплачивал использование опор, по которым протянуты кабели.
Правительство Ленобласти через Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка поддержало «Фартел», но уточнило, что не имеет полномочий, чтобы вмешаться в спор с «Ленэнерго» и воспрепятствовать демонтажу кабелей. Жителям населённых пунктов, оставшимся без домашнего интернета и телевидения, придётся какое-то время пользоваться мобильным интернетом. Если спор не будет урегулирован, им нужно искать нового провайдера, который согласится протянуть к ним линии связи.
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