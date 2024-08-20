Жители Ленинградской области остались без интернета и телевидения

Александр



Как пишет РБК, в 23 населённых пунктах Ленинградской области временно отключат интернет и телевидение. Без связи с внешним миром рискуют остаться примерно 1300 человек.

Проблема возникла из-за того, что ПАО «Россети Ленэнерго» начало демонтаж линий связи провайдера ООО «Фартел» в Ломоносовском, Гатчинском и Красносельском районах. Эти линии якобы были проведены незаконно, хотя гендиректор  ООО «Фартел» Глеб Драгунов, заявляет, что все необходимые разрешения были получены, кроме того — провайдер регулярно оплачивал использование опор, по которым протянуты кабели.

Правительство Ленобласти через Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка поддержало «Фартел», но уточнило, что не имеет полномочий, чтобы вмешаться в спор с «Ленэнерго» и воспрепятствовать демонтажу кабелей. Жителям населённых пунктов, оставшимся без домашнего интернета и телевидения, придётся какое-то время пользоваться мобильным интернетом. Если спор не будет урегулирован, им нужно искать нового провайдера, который согласится протянуть к ним линии связи.

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Комментарии

YABLOKOFON
+273
YABLOKOFON
Им проще оттуда уехать чем искать того кто новые сети протянет. Потому что это огромные деньги им надо заплатить. Сверхдержава однако не могут решить конфликт без порчи жизни простым людям. Даже если не законно узаконьте но нет ломать как говорится не строить помню как человеку штраф влепили за то что за свой счёт дорогу сделал в итоге только деньги потерял дорогу сломали. Россия!!!! Всё для людей!
2 часа назад в 14:23
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tellurian
+1681
tellurian
Таких историй по России сотни.
Энергетики не хотят договариваться. Минсвязи пытается решить, но пока не очень успешно.
2 часа назад в 14:29
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