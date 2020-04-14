С 13 апреля жители Москвы и Московской области могут получать цифровые пропуска, без которых передвижение на любом виде транспорта запрещено. Абоненты «МегаФона» в Подмосковье, попытавшиеся получить эти пропуска по SMS, столкнулись с проблемой.
После отправки SMS на номер 0250 абонентам не выдавался пропуск, вместо него подключалась платная услуга, и со счёта начинали списываться 30 рублей в сутки.
По словам представителя «МегаФона», к короткому номеру 0250 действительно был привязан сервис, предоставлявший контент по подписной модели. 13 апреля этот номер был переназначен на сервис правительства Московской области, и теперь абоненты могут беспрепятственно получать цифровые пропуска. «МегаФон» вернёт пострадавшим списанные средства.
С 15 апреля передвигаться по Москве на всех видах транспорта (личный, служебный, общественный) можно будет только после получения специального пропуска. Для поездок на работу пропуск действует до 30 апреля, поездки в больницу можно совершать хоть каждый день, а перемещение с другими целями (например, на дачу или в магазин) разрешено только дважды в неделю. Для передвижения пешком пропуск не требуется, но выходить из дома можно только в строго определённых случаях гражданам разрешено только выгуливать домашних животных, не отдаляясь от дома более чем на 100 метров, ходить в ближайшие магазины или аптеки, выносить мусор и ездить на работу. В остальных случаях их могут оштрафовать на сумму от 15 тысяч рублей по ст. 6.3 КоАП.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: