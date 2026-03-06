Жители РФ четко и ясно показали свое отношение к Telegram после его ограничения РКН

Telegram стал самым популярным мессенджером в РФ. Об этом пишет TG Info.
Тем не менее в феврале после ограничительных мер Роскомнадзора количество пользователей Telegram в России снизилось на 286 тысяч и теперь составляет 95,692 млн. У WhatsApp* всё гораздо хуже: в феврале он потерял 9,1 млн постоянных пользователей, так что теперь их 80,301 млн. Вероятно, этому поспособствовал массовый перенос локальных чатов (школьных, рабочих, подъездных) в российские мессенджеры.
*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ