Жители РФ четко и ясно показали свое отношение к Telegram после его ограничения РКН

Олег


Telegram стал самым популярным мессенджером в РФ. Об этом пишет TG Info. 

Согласно источнику, аналитическое агентство Mediascope провело исследование аудитории мессенджеров в России и выявило, что в январе 2026 года Telegram пользовались 95,978 млн россиян — он стал самым популярным мессенджером в стране. На втором месте находится WhatsApp*: несмотря на блокировки и ограничения им всё еще пользуются 89,418 млн россиян. 

Тем не менее в феврале после ограничительных мер Роскомнадзора количество пользователей Telegram в России снизилось на 286 тысяч и теперь составляет 95,692 млн. У WhatsApp* всё гораздо хуже: в феврале он потерял 9,1 млн постоянных пользователей, так что теперь их 80,301 млн. Вероятно, этому поспособствовал массовый перенос локальных чатов (школьных, рабочих, подъездных) в российские мессенджеры. 

*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Источник:
TG Info
