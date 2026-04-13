Жители РФ нашли идеальную замену Telegram и массово переходят на нее

Россияне активно осваивают азиатские мессенджеры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику. 

Согласно источнику, жители РФ начали больше использовать китайские, турецкие и южнокорейские мессенджеры как альтернативу Telegram. В марте российская аудитория таких приложений резко выросла на 60%. В целом спрос на альтернативные мессенджеры у россиян вырос на 50%, если верить результатам анализа трафика. 

Если говорить об отдельных приложениях, то более всего спросом пользуется турецкий BiP — аудитория выросла на 105% и сейчас составляет 1,68 млн пользователей из РФ. На втором месте корейский KakaoTalk с приростом 82% и суммарной российской аудиторией 436,4 тысяч. Оба мессенджера мы обозревали вот здесь. Россияне скачивают даже WeChat, который вырос на 15% и сейчас обслуживает 1,15 млн россиян. 

Что касается самого Telegram, то его аудитория за первый квартал 2026 года внизилась всего на 1,5% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. 
Источник:
Коммерсантъ
