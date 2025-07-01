Жители РФ нашли способ сэкономить 20% на покупке ноутбука и массово переходят на него

Олег

Ноутбуки

Фото: Grok

Россияне все чаще покупают ноутбуки без предустановленной ОС ради скидки на девайс. Об этом пишут «Ведомости».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в России резко выросли продажи «чистых» ноутбуков без предустановленной операционной системы. Среди проданных за первый квартал 2025-го ноутов примерно 44% были именно такими — а это около 370 тысяч устройств. Рост спроса на «чистые» ноутбуки подтверждают онлайн-магазины и маркетплейсы.

Впервые такая тенденция началась в 2022 году, когда Microsoft перестала продавать Windows в России. В первой половине 2023 года количество проданных ноутбуков без ОС выросло в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом — на тот момент их доля составляла примерно 24%. Выходит, что сейчас таких компьютеров продается почти вдвое больше.

Объясняется тренд очень просто — экономией. По словам экспертов, опрошенных «Ведомостями», разница в цене между одной и той же моделью ноутбука с предустановленной Windows и без нее может достигать 10-20 тысяч рублей. Это существенно даже для обычного покупателя, а компании таким образом экономят еще больше. После покупки на ноутбуки устанавливаются российские ОС вроде Alt Linux, Astra Linux, «Ред ОС» либо пиратские копии Windows. Также нередки случаи, когда пользователь просто переносит свою ранее купленную лицензию Windows на новый ПК. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Встречайте в России уцененные Macbook Air M4. Что с ними не так и сколько стоят?
Все секреты сервисных центров: как обманывают и можно ли найти честных мастеров
Что делать, если ноутбук не включается?

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее
Главная функция One UI 7 не дошла до старых флагманов Samsung
По всей России появился новый интернет-провайдер

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Digital Persona
+395
Digital Persona
Открытие века! Не было никогда, и вот опять! ДбБл
2 часа назад в 17:34
#
tellurian
+2463
tellurian
Самый лучший вариант. Каждый сам поставит то, что ему нужно.
50 минут назад
#