Жители РФ нашли способ сэкономить 20% на покупке ноутбука и массово переходят на него

Фото: GrokСогласно источнику, в России резко выросли продажи «чистых» ноутбуков без предустановленной операционной системы. Среди проданных за первый квартал 2025-го ноутов примерно 44% были именно такими — а это около 370 тысяч устройств. Рост спроса на «чистые» ноутбуки подтверждают онлайн-магазины и маркетплейсы.
Россияне все чаще покупают ноутбуки без предустановленной ОС ради скидки на девайс. Об этом пишут «Ведомости».
Россияне все чаще покупают ноутбуки без предустановленной ОС ради скидки на девайс. Об этом пишут «Ведомости».
Впервые такая тенденция началась в 2022 году, когда Microsoft перестала продавать Windows в России. В первой половине 2023 года количество проданных ноутбуков без ОС выросло в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом — на тот момент их доля составляла примерно 24%. Выходит, что сейчас таких компьютеров продается почти вдвое больше.
Объясняется тренд очень просто — экономией. По словам экспертов, опрошенных «Ведомостями», разница в цене между одной и той же моделью ноутбука с предустановленной Windows и без нее может достигать 10-20 тысяч рублей. Это существенно даже для обычного покупателя, а компании таким образом экономят еще больше. После покупки на ноутбуки устанавливаются российские ОС вроде Alt Linux, Astra Linux, «Ред ОС» либо пиратские копии Windows. Также нередки случаи, когда пользователь просто переносит свою ранее купленную лицензию Windows на новый ПК.