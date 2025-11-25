Top.Mail.Ru

Жители РФ нашли способ заказать еду в доставке, а потом вернуть за нее деньги. Никогда так не делайте!

Олег
Фото: SHOT Проверка
Фото: SHOT Проверка

В России распространяется мошенническая схема потребительского экстремизма, связанная с получением компенсации за доставку еды. Об этом рассказали «Вести 42».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, хитрые клиенты служб доставки еды начали использовать нейросеть, чтобы получать необоснованные компенсации от сервиса, магазина или ресторана. Они заказывают еду с доставкой, а после получения фотографируют хорошее блюдо или продукт и загружают снимок в ИИ с запросом испортить их. Нейросеть дорисовывает плесень, дефекты или смазывает, как будто в дороге всё развалилось. Неблагонадежный клиент отправляет получившийся снимок в службу поддержки сервиса с требованием о компенсации — и зачастую ее получает.

Журналисты говорят, что отличить обработанную ИИ фотографию от настоящей невозможно, а единственный способ вывести клиента на чистую воду — запросить видео с продуктом, которое гораздо сложнее качественно подделать.

Опрошенный СМИ юрист отмечает, что такие схемы могут быть классифицированы как мошенничество и при достаточном объеме необоснованного обогащения клиента можно наказать через суд. Уже сейчас некоторые сервисы вносят в черный список клиентов, которые часто жалуются на качество блюд или регулярно требуют возмещение. 


Источник:
vesti42
Комментарии

Volnorez Uraganov
+118
Volnorez Uraganov
Сколько же «прекрасных» людей оказывается живут рядом с нами))) , значит не только бабульки пенсионерки обладают пытливым умом ), но и относительно молодые люди умеющие пользоваться ИИ от них не отстают )))
2 часа назад в 13:38
#
tellurian
+2733
tellurian
Печально. Ведь из-за таких «умников» цены начнут расти быстрее и/или бизнес закроется.
Пару показательных дел над такими и желающих будет меньше.
Пусть теперь делают фото еды перед отправкой. И будет сразу понятно, кто обманывает.
2 часа назад в 13:47
#
Yuri Konst
+164
Yuri Konst
Зачем написали? Ушлёпки же возьмут на заметку(
час назад в 14:24
#
Вася Вотафаков
+6490
Вася Вотафаков
Теперь доставку воткнут в цену товара и все.
58 минут назад
#