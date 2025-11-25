Жители РФ нашли способ заказать еду в доставке, а потом вернуть за нее деньги. Никогда так не делайте!

Фото: SHOT Проверка



В России распространяется мошенническая схема потребительского экстремизма, связанная с получением компенсации за доставку еды. Об этом рассказали «Вести 42». В России распространяется мошенническая схема потребительского экстремизма, связанная с получением компенсации за доставку еды. Об этом рассказали «Вести 42». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, хитрые клиенты служб доставки еды начали использовать нейросеть, чтобы получать необоснованные компенсации от сервиса, магазина или ресторана. Они заказывают еду с доставкой, а после получения фотографируют хорошее блюдо или продукт и загружают снимок в ИИ с запросом испортить их. Нейросеть дорисовывает плесень, дефекты или смазывает, как будто в дороге всё развалилось. Неблагонадежный клиент отправляет получившийся снимок в службу поддержки сервиса с требованием о компенсации — и зачастую ее получает.Журналисты говорят, что отличить обработанную ИИ фотографию от настоящей невозможно, а единственный способ вывести клиента на чистую воду — запросить видео с продуктом, которое гораздо сложнее качественно подделать.Опрошенный СМИ юрист отмечает, что такие схемы могут быть классифицированы как мошенничество и при достаточном объеме необоснованного обогащения клиента можно наказать через суд. Уже сейчас некоторые сервисы вносят в черный список клиентов, которые часто жалуются на качество блюд или регулярно требуют возмещение.