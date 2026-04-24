Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса

Олег


Россияне начали массово экономить на экосистемных подписках. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, рост количества платных подписчиков резко упал по итогам 2025 года. Например, у «Яндекса» прирост сократился с 29% до 21%, у VK — всего 5%, у «Сбера» — 2,2% против почти 200% ранее. За это же время подписки подорожали: у «Яндекса» на 12,5%, у «Сбера» на 33%. Рекордсменом по росту подписок стал Wildberries. Аудитория его «Клуба WB» выросла в пять раз в 2025 году. Похоже, что россияне считают подписку на маркетплейс более полезной, чем контентные. 

Опрошенные изданием эксперты уверены, что это из соображений экономии граждан, а также падением ценности стримингов по причине цензурных ограничений. При этом маркетплейсы стали буквально необходимостью и частью жизни, возможно, поэтому аудитория их подписчиков растет. 
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии (4)

kardigan
kardigan
Wildberries.. зачем там подписка? И что она даёт? Просто никогда не пользовался, поскольку без надобности. Спрашиваю чисто интереса ради.
2 часа назад в 09:10
Anatoly076
Anatoly076
Очень смешная новость, как можно развлекательный контент сравнивать с торговой площадкой?!
По моему личному мнению это так же, как написать статью про: «граждане резко отказываются от покупки в пользу другой! Люди мол стали экономить на бензине и стали больше покупать питьевой воды, т.к. питьевая вода прочно встроена в жизни граждан!» 🤯🤣🤣🤣.
2 часа назад в 09:57
Anatoly076
Anatoly076
* от покупки бензина в пользу воды
2 часа назад в 09:57
🆎
🆎
чушь какая-то 🫣
час назад в 10:52
