Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса

Россияне начали массово экономить на экосистемных подписках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, рост количества платных подписчиков резко упал по итогам 2025 года. Например, у «Яндекса» прирост сократился с 29% до 21%, у VK — всего 5%, у «Сбера» — 2,2% против почти 200% ранее. За это же время подписки подорожали: у «Яндекса» на 12,5%, у «Сбера» на 33%. Рекордсменом по росту подписок стал Wildberries. Аудитория его «Клуба WB» выросла в пять раз в 2025 году. Похоже, что россияне считают подписку на маркетплейс более полезной, чем контентные.Опрошенные изданием эксперты уверены, что это из соображений экономии граждан, а также падением ценности стримингов по причине цензурных ограничений. При этом маркетплейсы стали буквально необходимостью и частью жизни, возможно, поэтому аудитория их подписчиков растет.