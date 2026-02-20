Жители РФ подали в суд на Роскомнадзор за ограничения Telegram. Вот что из этого вышло



Московский суд не удовлетворил жалобу россиян по поводу работы зарубежных мессенджеров в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ». Московский суд не удовлетворил жалобу россиян по поводу работы зарубежных мессенджеров в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

29 декабря 2025 года Константин Ларионов, представляющий интересы еще 105 заявителей, получил отрицательное решение по иску к Роскомнадзору и Минцифры с требованием признать незаконными их действия по частичной блокировке Telegram и «зеленого мессенджера». Аппелляция была рассмотрена 19 февраля 2026 в Мосгорсуде.Как пишет источник, «апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения». Это значит, что в работе мессенджеров не будет никаких позитивных изменений — по крайней мере, в рамках этого дела.